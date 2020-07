Hello Games vient d'annoncer une nouvelle mise à jour pour No Man's Sky, qui est d'ores et déjà disponible au téléchargement.

No Man's Sky Desolation, MàJ 2.6

Trois mois après la publication de la dernière mise à jour à destination de nommée Exo Mech , Hello Games en a déployé une nouvelle à la surprise générale, même si quelques rumeurs étaient apparues sur la toile ces dernières heures.Cette mise à jour n'est pas une mise à jour majeure, mais ajoute tout de même un contenu non négligeable pour les joueurs avec les vaisseaux abandonnés. Générés de façon procédurale, ces cargos sont tous différents et proposent une exploration qui en vaut la chandelle avec des récompenses alléchantes pour quiconque ose s'y aventurer. Néanmoins, cela ne sera pas sans danger, certains vaisseaux étant même infestés par des créatures étranges et agressives. Chacun de ces vaisseaux possède une histoire unique et il sera possible de découvrir l'histoire des membres d'équipage par le biais de journaux de bord, alors que celui du capitaine permettra de retracer les dernières heures du cargo avant qu'il ne sombre.Outre cet ajout qui permettra aux joueurs de profiter de l'univers dependant de nombreuses heures supplémentaires, des améliorations sur les effets lumineux ont été effectuées. Les mécanismes de combat ont aussi été réajustés pour offrir une expérience « plus rapide, plus dynamique et plus satisfaisante ». Finalement, de nouvelles missions Nexus sont disponibles pour les joueurs.De plus amples informations ainsi que le patch notes peuvent être retrouvés sur le site officiel . D'autres mises à jour de ce genre devraient arriver ces prochains mois, comme l'avait indiqué il y a peu Hello Games est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.