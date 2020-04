No Man's Sky accueillera d'autres mises à jour « ambitieuses » en 2020

Hello Games ne semble pas en avoir fini avec No Man's Sky, puisque le studio a encore de nombreuses choses de prévues pour l'année 2020.

En dépit d'une sortie en demie-teinte, a su, au fil du temps et grâce à des mises à jour conséquentes, bâtir une forte communauté. Plusieurs mises à jour majeures sont venues enrichir l'expérience, permettant également à d'anciens joueurs de faire leur retour en jeu. a, en 2020, apporté quelques nouveautés importantes telles que des « vaisseaux vivants » ou plus récemment des méchas pour se déplacer plus facilement sur des planètes. Bonne nouvelle,. Dans une courte publication sur son site officiel , par l'intermédiaire de Sean Murray, a tenu à faire le point sur ce début d'année, et les équipes du studio sont « très heureuses » de l'enthousiasme des joueurs à l'égard des mises à jour. S'il ne s'est pas attardé sur le sujet, Sean Murray a tout de même assuré travailler sur « des ajouts plus ambitieux » qui viendront compléter l'univers déjà très riche de en 2020. Une bonne nouvelle pour tous les amateurs du jeu.