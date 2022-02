No Man's Sky est loin d'en avoir terminé avec ses mises à jour

J'aime à penser que No Man's Sky est un jeu tellement vaste que nous devons peindre à grands traits, et qu'ensuite chaque mise à jour vient compléter certains détails plus fins, mais aussi peindre de nouveaux grands traits.

Disponible depuis bientôt six ans, No Man's Sky a vécu de nombreux mois compliqués, notamment parce que l'expérience livrée ne correspondait pas aux promesses, ce qui a bien évidemment déçu la communauté. Cependant, au fil du temps, et grâce à une multitude de mises à jour,. L'expérience est même plus complète que ce qui avait été annoncé initialement et devrait, encore, s'améliorer avec le temps.Lors d'un entretien avec IGN , Sean Murray, le créateur de No Man's Sky, a expliqué que. L'équipe de développement a encore de nombreuses idées, dont certaines naissent en cours de route, ce qui nous promet encore de nombreuses nouveautés ces prochains mois. Ce dernier explique d'ailleurs qu'une liste de choses à ajouter ou améliorer existe, et que celle-ci est sans cesse complétée par des idées qui émergent au fil du temps.Malheureusement, Sean Murray ne veut pas nous révéler ce qui figure sur cette liste, mais « il suffit de dire que nous sommes loin d'avoir terminé ».Il prend l'exemple de la dernière mise à jour, Sentinel , laquelle ajoute des choses très importantes, mais vient, dans le même temps, compléter certains points et en améliorer d'autres.Nous allons cependant devoir attendre encore un peu pour savoir ce que compte faire Hello Games dans le futur, étant donné que le studio n'a révélé aucun de ses plans. Nous savons toutefois que No Man's Sky arrivera sur Switch cet été , comme cela a récemment été annoncé. Notez que la société travaille également sur « un projet ambitieux », qui reste, lui aussi, discret.