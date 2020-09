Hello Games (No Man's Sky) travaille toujours sur un « énorme projet ambitieux »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que le titre majeur de Hello Games, No Man's Sky, va continuer d'évoluer ces prochains mois avec des mises à jour de contenu , le studio de développement a lancé récemment un autre jeu : The Last Campfire, salué par les critiques. Toutefois, Sean Murray, fondateur du studio,Qualifié à l'époque « d'énorme, ambitieux, et déjanté », Sean Murray a de nouveau employé les mêmes termes ou presque, en expliquant qu'il était. Toutefois, même s'il s'agit là du même jeu, il semblerait qu'il faille patienter encore un peu avant d'en apprendre un peu plus, au moins quelques mois et potentiellement les Game Awards 2020,. Trois travaillent sur The Last Campfire, une partie des 23 restants sur No Man's Sky et la dernière partie sur ce fameux projet.Sean Murray et son équipe ne devraient pas reproduire les mêmes erreurs qu'au lancement de No Man's Sky, qui était ambitieux, mais les joueurs avaient montré du doigt le manque cruel de contenu. À force de mises à jour, le titre s'est peu à peu étoffé, pour le plus grand plaisir de la communauté.En attendant de plus amples informations, comme un nom, nous rappelons queest disponible sur PC, PS4 et Xbox One, alors que The Last Campfire l'est depuis peu sur les mêmes plateformes, plus la Nintendo Switch.