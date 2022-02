No Man's Sky dévoile Sentinel, sa nouvelle mise à jour

Détail de la mise à jour Sentinel

PC → 12,89 € au lieu de 54,99 €, soit 77 % de réduction.

→ Xbox → 24,99 € au lieu de 54,99 €, soit 55 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme souvent lorsqu'une mise à jour est disponible pour No Man's Sky, les points intéressants sont assez nombreux. Hello Games apporte, toujours, des nouveautés et des améliorations notables, dans le but de rendre l'expérience meilleure qu'elle ne l'est déjà.Compte tenu du nom de cette mise à jour, vous ne serez pas surpris de savoir qu'un nouvel ennemi robotisé peuplera certaines planètes. Doté d'armes puissantes et très robustes, il est en plus capable d'être agile dans ses déplacements, grâce à son jetpack. Nul doute qu'il donnera du fil à retordre aux joueurs qui tenteront de l'affronter. Si le combat n'est pas votre tasse de thé,Par ailleurs, le multi-outils connaît une multitude d'améliorations visuelles, lesquelles permettent d'afficher de nouveaux projectiles, de nouveaux effets lumineux, des impacts revus et bien plus encore. Pour rester sur le multi-outils, notez que nous pouvons maintenant en posséder six (contre trois auparavant). Dans le même genre, les combats connaissent « des améliorations significatives » avec cette mise à jour, pour des affrontements plus rapides, variés et dynamiques.Les drones sont également revus, avec une pléthore d'améliorations et de nouveaux modèles, alors que les joueurs pourront maintenant assembler leur propre drone, pour en faire de véritable compagnon. Côté histoire, de nouvelles missions sont introduites, certaines permettant d'ailleurs d'en apprendre un peu plus sur les sentinelles.Pour finir, notez que la prochaine Expedition, placée sous le signe de la biologie, sera lancée prochainement. Hello Games précise dans le même temps que. Vous pouvez consulter le patch notes complet de la mise à jour Sentinel sur le site officiel . Enfin, concernant le futur du jeu, qui arrivera sur Nintendo Switch d'ici quelques mois , le studio espère une année 2022 aussi riche en mises à jour qu'en 2021. De bon augure pour la suite.reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :