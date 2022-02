No Man's Sky s'annonce sur Nintendo Switch

PC → 12,89 € au lieu de 54,99 €, soit 77 % de réduction.

→ Xbox → 24,99 € au lieu de 54,99 €, soit 55 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis août 2016 sur PC et PlayStation et 2018 sur Xbox,a, depuis, bien évolué, proposant un contenu bien plus qualitatif. Les joueurs peuvent profiter de nombreuses fonctionnalités ou activités qui n'étaient pas disponibles durant les premières années du jeu d'exploration spatiale. De fait, avec le temps,, permettant d'avoir des avis « très positifs » sur Steam.À l'occasion du Nintendo Direct de ce 9 février,. Nous n'avons aucune date de sortie, mais il est précisé que le jeu arrivera cet été, sans plus d'information. Nous ne savons pas s'il arrivera par le biais d'une version native, comme la quasi-totalité des productions sur Switch, ou par le biais du cloud, comme Dying Light 2 Nous en saurons un peu plus au cours des prochaines semaines, lorsqu'Hello Games nous partagera un peu plus d'informations à propos de. Si vous ne connaissez pas ce jeu, sachez qu'il vous permet d'explorer un très vaste univers, dans lequel vous pouvez aller sur chaque planète, lesquelles sont uniques avec des biomes divers et variés. Une multitude de missions et des défis en tout genre s'offriront à vous, pour une expérience immersive.reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :