Ni No Kuni: Cross Worlds fait le plein de nouveautés grâce à sa dernière mise à jour

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis sa sortie officielle sur PC et smartphones,rencontre un vrai succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, le soft, de Level-5 et Netmarble Games, profite d'un véritable suivi de la part des développeurs. À ce sujet, une toute nouvelle mise à jour vient d'être déployée.Ni No Kuni: Cross Worlds a récemment accueilli un, apportant un contenu assez conséquent. Ainsi, à partir du 7 juillet, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, nommé « Legendary Ancient Genie », introduisant une histoire cachée. Ce sera, ainsi, l'occasion de récupérer de nouvelles récompenses, entre autres. Pour y participer, il convient tout de même d'avoir terminé la quête de réputation « The Lucky Four-leaf Clover », accessible lorsque votre personnage est niveau 34 ou plus.Par ailleurs, cette mise à jour apporteau « Kingdom Dungeons ». Il s'agit de « Flaming Night ». Mais ce n'est pas tout.: « Tarakona » de type feu (4 étoiles) et « Toko » (4 étoiles) sont désormais disponibles sur Ni No Kuni: Cross Worlds. Sans oublier,, nommée « The Magic Carpet », etpour les personnages jouables Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC