Ni No Kuni: Cross Worlds : Comment débloquer la première monture ?

Ni No Kuni: Cross Worlds, débloquer la monture (Charivari)

Sur Ni No Kuni: Cross Worlds, le MMORPG de Level-5 et Netmarble Games, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer des familiers, mais aussi des montures variées. Sans plus tarder, nous vous indiquons, dans ce qui suit, la marche à suivre afin deAfin de débloquer la toute, nommée « Charivari » ( « Cataumpus » en anglais), sur, il convient tout d'abord d'avoir avancé dans l'histoire principale. En effet, il est impératif que vous arriviez au moment où le jeu vous demande d'augmenter votre Réputation au Rang 3. Pour cela, vous devez effectuer diverses quêtes, dont celle permettant de débloquer votre première monture.Parmi les missions proposées, vous pourrez trouver la quête du Grand-oncle Automne, portant le nom suivant : « Une compagnie inattendue ». Dès que vous pouvez la lancer, faites-le. Accomplir les objectifs de cette quête ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps, tant celle-ci n'est pas très difficile. Terminez-la en ramenant Charivari au Grand-oncle Automne. C'est alors que vous recevrez en récompensesurÀ partir de ce moment-là, vous aurez également débloqué un nouveau menu, soit « Montures », dans « Personnages ». Dans celui-ci, vous pourrez voir toutes les montures que vous avez récupérées et vous pourrez également les optimiser, en échange de jouet à plumes et de pièces d'or.Pour utiliser une monture équipée, il suffit d'appuyer sur l'icône située à droite de votre barre de familiers. De notre côté, puisque nous avons équipé Charivari, cette icône représente une tête de chat. Cette action invoque la monture et vous pourrez, dès lors, effectuer vos déplacements plus rapidement.Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, vous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC