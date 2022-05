Ni No Kuni: Cross Worlds : Présentation et détails des classes jouables

Ni No Kuni: Cross Worlds, détails sur les classes jouables

L'Épéiste

Ce jeune épéiste d'extraction noble maniant l'épée à une main peut réaliser des attaques rapides. Son talent est tel qu'il décourage rapidement ses adversaires

Taillade

Lame Immaculée

Charge Tournoyante

Méga Taillade (Attaque Ultime)

Améliore la capacité de survie des membres de la division.

Augmente l'ATQ et la DÉF.

La Savante

Cette experte de l'armement sait manier de nombreuses armes à feu dont le fusil. En véritable alliée, elle peut également soigner ses compagnons sur le champ de bataille

Éclat Élémentaire

Soutien Aérien

Tir Explosif

Destruction (Attaque Ultime)

Soigne et ranime les membres de la division.

Bouclier et compétences de guérison.

Le Marteleur

Ce guerrier à la force brute frappe ses ennemis de son marteau géant. Bien qu'il se montre impitoyable face à ses ennemis, ses alliés savent qu'ils peuvent toujours compter sur cet ami fidèle

Marteau Furieux

Tourbillon

Écrasement

Marteau Démesuré (Attaque Ultime)

Se sert du contrôle de masse pour protéger la division.

Diminue les DÉG.

La Sorcière

Cette magicienne perfectionniste manie la lance avec agilité. Elle sait s'adapter à toutes les situations grâce à ses compétences aux effets variés

Valse de la Lance

Percée Impétueuse

Lance Ailée

Lance de l'infini (Attaque Ultime)

Applique des malus aux ennemis.

Diminue la DÉF et augmente la VIT d'ATQ.

Le Rebelle

Cet adepte du combat à distance met à mal ses ennemis en décochant des volées de flèches et par ses déplacements rapides. Il peut aussi soutenir son équipe en la rendant plus puissante.

Volée de Flèches

Tempête de Flèches

Esquive Piquante

Flèche Antique (Attaque Ultime)

Applique des bonus d'ATQ aux membres de la division.

Augmente la VIT de DÉP et l'ATQ.

Sur le MMORPG Ni No Kuni: Cross Worlds, les joueurs et les joueuses devront choisir une classe parmi la sélection disponible, au début de leur aventure. Sur Ni No Kuni: Cross Worlds, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que Ni No Kuni: Cross Worlds est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, vous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC