Ni No Kuni: Cross Worlds : Une nouvelle mise à jour apporte du contenu conséquent

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Rencontrant un vrai succès auprès des joueurs et des joueuses, depuis sa sortie officielle,est, régulièrement, mis à jour par les développeurs du studio Level-5. D'ailleurs, au début du mois de juin, le soft a eu le droit à sa première mise à jour majeure. Mais, cela ne s'arrête pas là.En effet, Ni No Kuni: Cross Worlds a récemment accueilli un nouveau patch apportant du contenu. Grâce à celui-ci, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent profiter du: les Royaumes s'affrontent afin de collecter 8 reliques puissantes, chacune octroyant un buff unique. Notez qu'il convient de faire partie d'un Royaume de niveau 7, ou plus, pour y participer.Par ailleurs,a été ajoutée sur Ni No Kuni: Cross Worlds, via cette mise à jour. Sans oublier, l'introduction d'unet d'une. Côté familier, il s'agit de « Firelynx » (4 étoiles) de type Feu. La nouvelle monture se nomme « Dingo » et prend l'apparence d'un loup. Ce dernier peut être obtenu via « Relic Wars ».Vous pouvez retrouver plus de détails quant à ces nouveaux contenus et des informations sur les correctifs via le patch notes, disponible sur le forum du jeu Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC