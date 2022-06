Ni No Kuni: Cross Worlds : Familiers, comment en débloquer ?

Ni No Kuni: Cross Worlds, astuces pour débloquer des familiers

En accomplissant des quêtes principales et secondaires . C'est ainsi que vous obtiendrez vos premiers familiers, en début d'aventure.

. En invoquant des familiers via l'onglet « Invoquer », puis « Familier » dans le menu de la Boutique. Attention, cela vous coûtera des Coupons d'invocations ou bien des Diamants.

via l'onglet « Invoquer », puis « Familier » dans le menu de la Boutique. En apprivoisant de nouveaux familiers , via des scintillons et des friandises. Apprivoiser des familiers est une mécanique qui ne se débloque qu'après plusieurs heures de jeu et en rencontrant le PNJ « Acolyte des familiers Sebastian ».

, via des scintillons et des friandises. En faisant éclore des œufs de familiers . Là encore, il s'agit d'une mécanique de jeu qui ne se débloque qu'après avoir avancé dans les quêtes principales. De plus, il vous faudra posséder des Cartes de voeux et des matériaux d'incubation, pour ce faire.

.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur le MMO de Level-5 et Netmarble Games,, il est possible de débloquer de nombreux familiers. Et ce de plusieurs façons. Ainsi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, commentDébloquer des familiers est primordial sur. En effet, en équipant ces créatures, les joueurs et aux joueuses peuvent booster les statistiques de leur(s) personnage(s). Les familiers sont également d'une grande aide durant les combats. Certains d'entre eux sont plus intéressants que d'autres, d'ailleurs.Ainsi, de notre côté, nous avons recenséIl se peut que les développeurs implantent de nouvelles manières de débloquer des familiers, sur le jeu. Si c'est le cas, nous mettrons, bien évidemment, à jour ce guide.Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC