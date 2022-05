Ni No Kuni: Cross Worlds : Comment y jouer sur PC ?

Ni No Kuni: Cross Worlds, astuces pour y jouer sur PC.

Arrivé sur iOS, Android et PC, Ni No Kuni: Cross Worlds est catégorisé comme un MMORPG. Le soft est développé par Level-5, en collaboration avec le studio Ghibli, et est édité par Netmarble Games. S'il est possible de profiter de cette nouvelle aventure sur PC, il convient tout de même d'accomplir quelques actions, au préalable. Ainsi, sans plus tarder, découvrezAfin de jouer à, il est, tout d'abord, impératif de télécharger le titre sur Google Play ou l' App Store , en fonction de votre smartphone. En effet, c'est à partir de cette version du jeu que vous pourrez créer votre compte, via votre adresse mail. C'est impossible depuis la version PC.Pendant l'installation de la version mobile, rendez-vous sur le site officiel de, depuis votre PC, pour télécharger le launcher Netmarble. Une fois que le launcher est disponible sur votre PC, lancez-le et démarrez l'installation du jeu.Une fois que la version mobile deest disponible sur votre smartphone, lancez le jeu. Puis, créez votre compte, sélectionnez le serveur de votre choix, choisissez votre classe et débutez la personnalisation de votre personnage. S'ensuit alors une cinématique d'introduction, c'est seulement après que vous pourrez accéder aux paramètres en jeu. Veillez à associer votre compte, dans l'onglet « Compte ».À partir de ce moment-là, vous devriez pouvoir vous connecter à, grâce à l'adresse mail utilisée et associée à la version mobile.Pour rappel,est disponible depuis le 25 mai 2022 sur smartphones (iOS, Android) et sur PC.