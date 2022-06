Ni No Kuni: Cross Worlds : Comment inviter et jouer avec des amis ?

Ni No Kuni: Cross Worlds, inviter et jouer avec des amis

Cliquez sur l'icône représentant trois lignes, à l'horizontale.

Rendez-vous dans « Communauté », en première position sur la colonne de droite.

Choisissez ensuite « Social ».

Dans le nouveau menu s'affichant à l'écran, sélectionnez « Amis », tout en bas de la liste, dans la colonne de gauche.

Choisissez « Ajouter une connexion ».

Via la nouvelle fenêtre, vous pourrez apercevoir une liste d'amis suggérés. Cliquez plutôt sur « Chercher », soit le deuxième onglet.

Dès lors, il vous suffit de renseigner le nom de votre ami.

Votre ami devra accepter cette demande, avant que vous ne puissiez voir son nom dans votre liste d'amis.

Ensuite, il vous faut créer une division.

Dès que votre ami a rejoint votre division, vous pourrez le convoquer dans votre monde en sélectionnant « Convoquer des membres » depuis le menu « Gérer la division ».

Développé en collaboration avec le studio Ghibli, Level-5 a récemment sorti. Il s'agit d'un MMORPG, édité par Netmarble Games, disponible sur smartphones et sur PC. À travers ce titre, les joueurs et les joueuses sont invités dans une aventure fantastique et se retrouvent plongés dans un monde virtuel. Ces premiers devront tout aussi bien sauver le monde virtuel que celui réel.D'ailleurs, sachez qu'il est tout à fait possible de profiter du soft, en compagnie de ses amis. Nous vous indiquons, ainsi,Afin d'inviter vos amis à jouer avec vous sur, il vous faudra avoir, un tantinet, avancé dans l'aventure principale. Assez pour débloquer les menus principaux, situés en haut à droite de l'écran. Rassurez-vous tout de même, cela ne vous demandera que très peu de temps de jeu.De plus, sachez qu'il est impératif que vous-même et vos amis soyez sur le même serveur de jeu. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas vous inviter et donc vous ne pourrez pas profiter de l'aventure Ni No Kuni: Cross Worlds, ensemble. En revanche, si vous avez sélectionné le même serveur, il vous suffit désormais de suivre ces étapes :Jouer avec des amis est relativement pertinent sur. D'autant plus si vous n'avez pas choisi la même classe que les autres joueurs, puisque certaines combinaisons de personnages peuvent être très intéressantes pour l'équipe. À ce sujet, nous vous avons concocté une présentation concernant tous les personnages/classes disponibles ainsi qu' une tier list Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, vous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC