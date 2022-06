Ni No Kuni: Cross Worlds : Potions, où et comment en acheter ?

Ni No Kuni: Cross Worlds, obtenir des potions

Cliquez sur les trois lignes horizontales, en haut, à droite, de votre écran.

Sélectionnez « Boutique », puis de nouveau « Boutique » dans la petite colonne de gauche.

Choisissez ensuite l'onglet « Boutique standard ».

Dans la colonne apparaissant à droite, cliquez sur « Potions et consommables ».

Dès lors, vous pourrez acheter des potions : « Petite potion de PV » x 50 - 300 pièces d'or. « Grande potion de PV » x 50 - 1 200 pièces d'or.



Durant votre aventure sur Ni No Kuni: Cross Worlds, vous aurez probablement besoin de potions, restaurant de la santé. Il est possible d'en acheter, à partir d'un certain moment. Ainsi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Il n'est, malheureusement, pas possible d'acheter des, au tout début de l'aventure. En effet, il est nécessaire d'effectuer quelques quêtes au préalable et surtout de rencontrer le PNJ Bert à Espérance. Rassurez-vous, cela ne vous demandera pas beaucoup d'heures de jeu.Après avoir accompli la quête « Tainted Autumn Forest », vous aurez accès à la Boutique de. C'est ainsi que vous pourrez acheterNotez que les petites potions restaurent jusqu'à 20 % des PV max. En revanche, les grandes potions, disponibles après avoir atteint le niveau 60, permettent, quant à elles, de récupérer jusqu'à 30 % des PV max. Ainsi, nous ne pouvons que vous conseiller d'en acheter, régulièrement, surtout si vous éprouvez quelques difficultés à terminer des quêtes ou diverses activités.Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Sur, vous pouvez récupérer diverses récompenses en utilisant des Codes Coupon Event . Rappelons finalement que le titre est disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC