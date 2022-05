Codes Ni No Kuni: Cross Worlds

Codes actifs Ni No Kuni: Cross Worlds

Insigne d'échange de brasero et tente Arcana → ARCANACAMP

Chapeau de Charivari et Titre : Équipe de détachement → ENTERCROSSWORLDS

10 x Coffre de vernis 2 toiles et 10 x Gousse d'haricot 2 étoiles → LUCKYDIVER

Boisson énergisante, x2 Boisson sucrée et x2 Parfum de concentration WELCOMETOCW

50 000 Or → TWENTYAWESOME

Coffre de pose de superstar → SUPERTEN

Insigne d'échange de chaise camping et d'alamapaga → CAMPINGEVERMORE

Code expirés Ni No Kuni: Cross Worlds

Aucun code Ni No Kuni: Cross Worlds n'est pour le moment expiré.

Comment activer les codes sur Ni No Kuni: Cross Worlds ?

Depuis le site officiel Ni No Kuni: Cross Worlds

Depuis la version mobile de Ni No Kuni: Cross Worlds

Qu'est ce que Ni No Kuni: Cross Worlds ?

Disponible sur smartphones (iOS, Android) et sur PC,est développé par Level-5 et édité par Netmarble Games. Le MMORPG issu de la licence Ni No Kuni propose desà rentrer, en jeu, afin de récupérer divers items et récompenses.Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer divers items, et ce gratuitement et rapidement.Si certains desproposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Nous vous invitons à revenir régulièrement sur notre site pour prendre connaissance des. Remarquons que nous ne pouvons pas savoir à l'avance les codes et les récompenses à venir. Bien évidemment, nous mettrons à jour ce guide, de semaine en semaine, pour vous apporter toutes les informations nécessaires, à ce sujet.Afin d'obtenir les différentes récompenses attendues, il convient de se rendre sur la page « Ni No Kuni Coupon Event » . Une fois que vous êtes sur ladite page, il vous faudra rentrer votre Code du compte (identifiant du joueur). Vous pouvez le retrouver dans l'onglet « Compte », dans les paramètres du jeu. Il s'agit d'une suite de chiffres et de lettres.Après avoir renseigné votre identifiant de joueur, il vous suffira de rentrer, cités ci-dessus. Vous recevrez alors les récompenses sur votre compte et sur votre partie deSachez que vous pouvez également rentrer ces différents Codes Coupons depuis la version mobile de. Pour cela, lancez le jeu et rendez-vous dans les paramètres en jeu. Sélectionnez l'onglet « Divers » puis « Saisir un code de réduction ».Un nouvel écran s'affichera. Il vous faudra, dès lors, cliquer sur « Ni no Kuni Coupon Event » et saisirdonnés ci-dessus.est un MMORPG invitant les joueurs et les joueuses dans une aventure fantastique, prenant place dans un monde virtuel créé par la Mirae Corporation. Au début de l'aventure, vous devrez choisir une classe parmi celles proposées : épéiste, rebelle, marteleur, etc. L'objectif principal étant de sauver les deux mondes connectés (le réel et le virtuel) qui sont sur le point d'être détruits.