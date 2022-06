Ni No Kuni: Cross Worlds sortira-t-il sur consoles (PS4/PS5, Xbox One/Series et Switch) ?

rencontre un véritable succès auprès des joueurs et des joueuses, depuis sa sortie officielle dans nos contrées vertes. Il est, actuellement, possible de traverser cette nouvelle aventure, signée Level-5 et Netmarble Games, depuis son smartphone ou depuis un PC.D'ailleurs, beaucoup se demandent si Level-5 et Netmarble Games prévoient deÀ l'heure où nous écrivons ces lignes, Level-5 et Netmarble Games n'ont pas partagé d'informations quant à de possibles. Évidemment, nous vous tiendrons informés dans le cas où le studio de développement et l'éditeur apportent de nouveaux détails, à ce sujet-là.Néanmoins, en fonction du succès et des retours, il n'est pas impossible qu'. Il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas ? Néanmoins, cela semble tout de même assez peu probable puisque Netmarble est connu pour être une société s'intéressant, essentiellement, au développement de jeux sur mobiles.Ainsi, vous pouvez profiter de l'aventure Ni No Kuni: Cross World via votre smartphone (iOS et Android) ou bien sur PC. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans un guide dédié, comment profiter du jeu sur votre PC . Finalement, sachez que vous pouvez récupérer diverses récompenses et items en utilisant des Codes Coupon Event