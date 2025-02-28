Monster Hunter Wilds tourne mal ? Voici les recommandations officielles de Capcom

Disponible depuis peu, Monster Hunter Wilds attire les commentaires négatifs sur PC à cause d'une optimisation qui reste à revoir. Voici ce que vous pouvez faire pour profiter au mieux de l'expérience.
En quelques heures, Monster Hunter Wilds a battu de nombreux records
. Il a atteint 1 307 979 utilisateurs simultanés sur Steam, signant le meilleur lancement d'un jeu Capcom, et de loin, mais a aussi signé, à l'heure où ces lignes sont écrites, la sixième meilleure performance de tous les temps sur Steam, qui risque d'être battu. Pour entrer dans le top 5, il faudrait faire mieux que les 1,8 million de CS2, ce qui n'est pas gagné.
Tout cela en dépit des critiques négatives émanant des joueurs qui subissent de nombreux problèmes au niveau des performances, parce que ce Monster Hunter Wilds n'est pas forcément le plus optimisé
. Capcom a donné quelques astuces pour tenter d'améliorer tout ça.
Comment résoudre les problèmes techniques de Monster Hunter Wilds ?
Sur ses réseaux sociaux, Capcom tente de venir en aide à ses joueurs en donnant quelques astuces pour tenter d'améliorer l'expérience en corrigeant les soucis que peuvent rencontrer les joueurs
.
En attendant des mises à jour, qui devraient arriver assez vite, le studio recommande aux joueurs d'effectuer ces actions :
- Vérifiez la configuration PC minimale (si ce n'est pas le cas, vous aurez toujours des problèmes).
- Mettez vos pilotes graphiques à jour.
- Vérifiez que vous possédez bien la dernière version de Windows, sinon mettez à jour votre OS.
- Installez la dernier version de DirectX.
- Ajoutez le dossier et les fichiers du jeu à la liste d'exceptions et d'exclusions de votre antivirus.
- Chemins d'accès par défaut :
- C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\MonsterHunterWilds
- C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\MonsterHunterWilds\MonsterHunterWilds.exe
- Faites de même avec les fichiers Steam
- Chemins par défaut :
- C:\Program Files (x86)\Steam
- C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
- Si les problèmes persistent, essayez de vous connecter sur votre PC en mode administrateur, puis lancez le fichier exécutable du jeu (MonsterHunterWilds.exe).
- Vérifiez les fichiers du jeu sur Steam.
Si malgré tout vous continuez à avoir quelques soucis, il faudra patienter et espérer que Capcom sorte ses correctifs rapidement.
Pour conclure, rappelons que Monster Hunter Wilds
, qui est sorti le 28 février 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Vous pouvez retrouver la tier list des meilleures armes
, mais aussi lire notre test complet du titre dès maintenant
. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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