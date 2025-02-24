Test Monster Hunter Wilds : La complexité apprivoisée pour les novices ?

Pas moins de sept ans après World, Monster Hunter Wilds marque le grand retour de la saga. Ce nouvel épisode offre aux joueurs l'occasion de replonger dans son univers tout en découvrant de nombreuses nouveautés et améliorations. Néophytes du genre, nous avons eu l'opportunité de l'essayer plusieurs semaines avant sa sortie. Voici notre verdict.

Conditions de test

Manette utilisée : Thrustmaster HEART CONTROLLER

Thrustmaster HEART CONTROLLER Console utilisée : PC (Steam) - Pas de test possible sur Steamdeck avant la sortie du jeu

PC (Steam) - Pas de test possible sur Steamdeck avant la sortie du jeu Temps de jeu : 20 heures (jeu non terminé)

Préambule

Une histoire plus profonde et un monde travaillé









Le même, en mieux

À trois, c'est le feu

Un HUD complet, mais perfectible

Toujours plus de camps

Une chasse plus accessible, sans perdre en intensité

Une zone d'entraînement bien pensée

Crafting et préparations : les bases de la chasse















Bestiaire et points faibles : des combats plus dynamiques







Une fonction Focus réclamée par la communauté

Un équilibre subtil entre accessibilité et challenge







Le multijoueur

Avant de plonger dans le test, un petit point de contexte s'impose. En effet, nous ne sommes pas des inconditionnels de la licence, et notre connaissance dureste donc limitée. Autrement dit, nous ne pourrons pas multiplier les comparaisons avec les anciens opus, si ce n'est avec, qui demeure notre principal point de référence.Sorti en 2018,a marqué un tournant majeur pour la saga, attirant de nombreux nouveaux joueurs grâce à un gameplay plus fluide et une approche plus accessible. Après plus dedébarque avec l'ambition de renouveler l'expérience tout en restant fidèle aux fondamentaux de la franchise. Nous avons donc pris le temps d'échanger avec des vétérans pour mieux cerner les attentes des fans et identifier les défis potentiels de ce nouvel opus.Ce test s'adresse avant tout auxqui se demandent :L'histoire démarre quand la guilde des chasseurs découvre Nata, un jeune homme évanoui aux abords des, un no man's land où, selon la guilde, rien ne semble pouvoir survivre. À son réveil, il révèle avoir été séparé de sa tribu, les Veilleurs, après l'apparition d'un monstre. Mandaté par la guilde, le chasseur que vous incarnez doit l'aider à retrouver les siens et enquêter sur les créatures qui hantent cesDès les premières heures,affiche un ton plus nuancé que ses prédécesseurs. La relation entre chasseurs et monstres évolue . En effet, chaque traque nécessite désormais, l'objectif étant d'abord d'observer et de comprendre ces créatures avant d'envisager le combat. Une approche qui humanise la chasse et renforce l'immersionpuisque, cela va de soit, les confrontations ne s'amenuisent pas pour autant.Lese rapproche davantage d'animaux réels que des créatures mythologiques habituelles, même si quelques exceptions subsistent. Désormais, on peut croiser des groupes de monstres, mais aussi desqui les dirigent, ajoutant une dynamique plus vivante aux affrontements. Sans surprise, les contestations de territoires sont toujours présentes et moins occasionnelles.Le jeu mise sur un contraste entre, d'un côté, desoù les créatures se battent pour des ressources limitées, de l'autre, deset débordants de vie. Un choix qui renforce l'impression d'un, où chaque espèce lutte pour sa survie. Toutefois, cette approche s'accompagne de quelques incohérences, notamment sur le plan du gameplay. Certaines zones quasi désertes servent avant tout de passages, tandis que d'autres regorgent de faune et de flore, créant un déséquilibre perceptible qui rend. En revanche, les variations météo sont particulièrement réussies : vents violents, déluges, pour ne citer qu'eux. Autant d'éléments quide chaque instant.L'évolution se retrouve aussi dans lapuisque les, renforcées par unesoignée, mettent en avant la fragilité du lien entre l'homme et la nature. Si l'on passe outre outre certainesou ralentis qui paraissent un peu forcés, l'ensemble reste captivant et nous fait profiter de rotations souples et immersives entre cinématiques et intégration du gameplay.Comme indiqué en préambule et suite aux retours reçus,proposait déjà un, tant sur l'que sur le, qui avait su séduire les joueurs de l'époque.De fait,s'inscrit dans cette continuité sans pour autant se contenter d'un simple. L'opus ambitionne d'apporter duet ne se limite donc pas à un simple. Un pari plutôt réussi selon nous.Dès les premières minutes, on retrouve l'de la franchise. La création du personnage, le choix du Palico (toujours un peu limité en personnalisation à notre goût, malgré l'ajout de nouveaux pelages), la découverteet de monstres introduits via des cinématiques plus ou moins spectaculaires rappellent immédiatement les bases de la saga. On retrouve également leset un, foisonnant de ressources à récolter en temps réel.Les zones de chasse sontet regorgent de pièges naturels, obligeant à resteren permanence tant pour les esquiver que les utiliser à votre avantage.Si notre Palico reste un compagnon de route fidèle, qui combat à nos côté, nous soutient en nous soignant ou récupérant des matériaux, Wilds offre un nouvel ajout notable, la monture, un compagnon, idéal pour les déplacements rapides et la traque des monstres en fuite. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle apporte également une vraieElle permet d'utiliser des consommables ou d'aiguiser ses armes tout en restant en mouvement. Associée au, elle offre aussi la possibilité deà compétences à distance. Ladu jeu est donc préservée, voire améliorée, et cette monture facilite même la, un atout indéniable pour diversifier son approche.En prime, marquer un point sur laou définir un objectif permet de laisser le Seikret se. C'est particulièrement pratique pour gérer son équipement, consulter le bestiaire ou ajuster ses options sans perdre de temps.Autre atout, sauter dupermet parfois d'atterrir directement sur un monstre et d'engager un. Cependant, tout n'est pas parfait. Bien que maniable, la monture est parfois, notamment enOn se retrouve alors àou d'un mur, avant de finalement réussir àUn léger défaut qui peutsur le long terme.fait partie de ces jeux qui proposent une avalanche d'objets et d'actions. Entre les consommables, les pièges, les équipements à lancer et les ressources à collecter, il est facile de s'y perdre, surtout pour unHeureusement, l'a été pensée pour faciliter l'accès à toutes ces fonctionnalités. Chaque touche est attribuée à une action spécifique, la plupart du temps à la volée, avec un système deet uneBien que, l'interface resteet bien conçue. Cependant, comme souvent dans ce genre de jeu, unepeut vite arriver en plein combat. Il n'est pas rare d'activer par erreur un soin, un affûtage d'arme ou une potion au mauvais moment. Il faudra doncson clavier ou sa manette pour éviter ces désagréments.Enfin, les attaques et actions disponibles s'affichentdans la partie supérieure droite de l'écran, s'adaptant aux touches activées pour uneSans surprise, le camp est le point central où le chasseur retrouve les PNJ prêts à lui prêter main-forte. Que ce soit pour récupérer des ressources, forger des armes et armures, préparer un repas ou simplement discuter, il reste unAu fil de la progression, et surtout en explorant les différentes zones, on découvre des emplacements parfaits pour installer des camps de fortune. Pour en établir un, il faut s'adresser au Palico responsable du camp de base, qui gère tout le processus. Cela demande toutefois quelques points de chasseur pour être validé.Chaque zone possède un niveau de menace qui influence la sécurité du camp. Certains monstres, parfois en groupe,, obligeant à le reconstruire. Ce système ajoute une dynamique intéressante, car ces camps ne sont pas de simples zones de repos ou de fabrication. Ils permettent aussi le voyage rapide, et leur perte peut vite compliquer les déplacements, même avec une monture. Mieux vaut donc bien choisir leur emplacement etFinalement, il convient que la chasse n'est pas la seule activité disponible. Comme dans tous les autres opus, vous pouvez pêcher ou même capturer des créatures au filet afin d'obtenir de nouveaux consommables/ingrédients. En outre, certains grands camps vous feront rencontrer des PNJ en mesure d'échanger certaines de vos ressources contre d'autres, typiques de la région ou simplement plus rares.Nous y voilà. Le cœur du sujet : la. Comme mentionné plus haut, la guilde régule vos expéditions et vous autorise, ou non, à partir traquer des monstres. Alma, qu'on peut considérer comme notre régente, fait office de. C'est grâce à elle que vous pourrez lancer des, mais aussi deset duToujours dans l'idée de rendre le jeu plus accessible aux nouveaux venus, Monster Hunter Wilds introduit une. Dans cet espace, tous les coups disponibles avec l'arme équipée sont affichés sous forme d'une, qui se met à jour en fonction de vos actions. Pratique pour apprendre à maîtriser les différentes armes. D'ailleurs, chacune possède sa propreet un style de jeu unique.Comme dans tout bon, il est possible de fabriquer armes et armures, mais également de les améliorer, en utilisant les matériaux récupérés sur les monstres abattus., influençant type de dégâts et résistances élémentaires, afin d'optimiser votre arsenal face aux créatures traquées.Pour guider votre choix, le jeu vous pose quelques questions en début de partie afin de sélectionner une première arme adaptée, tandis quecorrespondant à votre niveau et aux zones explorées. Toutefois, il reste essentiel d'analyser chaque pièce avant de se lancer dans la fabrication.Enfin, mention spéciale pour la qualité visuelle des armures. Si une variante homme/femme est proposée, elle reste une simple alternative esthétique., bien que sans variation, certaines tenues se démarquent par leur extravagance.Autre élément essentiel :. Toujours présents, ils permettent d'améliorer temporairement vos capacités de chasseur grâce à des bonus d'attaque, de défense et autres atouts. La bonne nouvelle ?, un ajout appréciable qui rend la préparation encore plus stratégique. En prime, il existe des alternatives de repas, en ajoutant des ingrédients spécifiques, permettant d'améliorer les caractéristiques de ce dernier.Le bestiaire joue un rôleclé puisque, une fois un monstre affronté, vous débloquez des informations sur seset ses(griffes, écailles, etc.). Ces détails sont cruciaux pour récupérer les matériaux nécessaires à l'amélioration de votre équipement. Notez qu'il existe un grand nombre de monstre aux particularités très disparates tant sur la gestion du combat que celui de leurs points faibles. Le livre du bestiaire sera ainsi comme votre bible, pour vous permettre de faire évoluer au mieux vos équipements.Là où Wilds innove vraiment, c'est dans la gestion des. Contrairement à Monster Hunter: World, où il fallait frapper sans relâche sans réel retour visuel sur l'état des parties visées, Wilds. Qu'il s'agisse d'un acharnement de votre part ou d'un affrontement entre monstres, ces blessures permettent de déclencher, qui inflige des dégâts massifs et détache plus facilement les matériaux convoités.Autre ajout majeur et très attendu : la. Concrètement, elle permet de, y compris les coups spéciaux. Fini les moments de frustration où votre attaque part dans le vide parce que le monstre a bougé au dernier moment. Cette nouveauté rend les combats plus fluides etCertains puristes pourraient craindre que cette fonctionnalité, mais rassurez-vous :. Maîtriser une arme demande toujours de la pratique, et les monstres les plus redoutables vous donneront du fil à retordre. Sans oublier l'environnement, qui joue un rôle stratégique :, permettant de se projeter sur le dos des monstres, et lessont toujours de la partie, ajoutant des options tactiques aux combats.Malgré un sentiment de déjà-vu pour les vétérans de la saga,réussit un tour de force : rendre la chasse plus accessible sans la dénaturer. Les ajustements apportés évitent la frustration des nouveaux joueurs tout en préservant la profondeur et la difficulté qui font le charme de la licence.Les monstres peuvent vous brûler, empoisonner ou écraser, obligeant à préparer des potions adaptées, poser des pièges pour immobiliser sa proie et enchaîner les coups critiques, ou encore exploiter l'environnement à son avantage. Un équilibre délicat, sans doute un véritable casse-tête pour les développeurs, sous l'œil attentif d'une communauté ultra-exigeante.En somme, Wilds ne réinvente pas totalement la formule, mais il la. De quoi donner envie de repartir traquer du monstre encore et encore, que ce soit pour progresser, perfectionner ses techniques, ou tout simplementÀ noter que nous n'avons. Toutefois, il est possible d'envoyer une fusée de détresse pour inviter d'autres joueurs à rejoindre votre partie. Et si vous préférez jouer en solo, ou si personne ne répond à l'appel, un PNJ viendra vous prêter main-forte.Nous n'hésiterons pas à mettre ce test à jour une fois que nous aurons exploré plus en détail la stabilité et les fonctionnalités du multijoueur.