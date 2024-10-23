Monster Hunter Wilds : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2024 à 17h50
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Monster Hunter Wilds.
Monster Hunter Wilds : Les configurations PC
Annoncé pour la toute première fois en décembre 2023, Monster Hunter Wilds, qui est développé et édité par Capcom, est attendu par de très nombreuses personnes au sein de la communauté, appréciant la franchise ou non. Ce nouvel opus doit, rappelons-le, débarquer au début de l'année 2025 et se rendra, dès lors, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC.

D'ailleurs, les joueurs et les joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Monster Hunter Wilds.

Configurations PC Monster Hunter Wilds

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Monster Hunter Wilds, sachez qu'il convient de posséder un bon PC pour en profiter selon la configuration recommandée. D'après les informations partagées sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder 140 Go d'espace disque disponible pour installer le titre.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Monster Hunter Wilds ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 (64 bits requis)
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i5-10600, Intel Core i3-12100F ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (VRAM 6 Go) ou AMD Radeon RX 5600 XT (VRAM 6 Go)
  • DirectX Version 12
  • Espace disque → 140 Go d'espace disque disponible
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Note SSD requis ; Performances visées : 1080p - 30 FPS

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 (64 bits requis)
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 3600X ou AMD Ryzen 5 5500
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (VRAM 8 Go), NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8 Go) ou AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12 Go)
  • DirectX Version 12
  • Espace disque → 140 Go d'espace disque disponible
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Note SSD requis ; Performances visées : 1080p - 60 FPS
Miniature vidéo

Pour rappel, Monster Hunter Wilds sort le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 27,99 € au lieu de 90 €, soit 69 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
    • Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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