Un monstre apprécié des chasseurs de retour dans Monster Hunter Wilds: Ascendance ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 septembre 2026 à 15h12
Le trailer partagé par Capcom lors du récent State of Play a permis d'avoir un nouvel aperçu de Monster Hunter Wilds: Ascendance. Mais un détail en arrière-plan a rapidement attiré l'attention, signant possiblement le retour d'une créature mémorable.
Un monstre apprécié des chasseurs de retour dans Monster Hunter Wilds: Ascendance ?

Tout comme ses aînés, Monster Hunter Wilds aura également droit à son extension. Baptisée Ascendance, elle sera disponible courant 2027, même si aucune fenêtre plus précise n'a encore été dévoilée. Mais Capcom a tenu à offrir un nouvel aperçu aux Chasseurs lors du State of Play du 3 septembre. 

Ce type de vidéo est l'occasion pour les passionnés de la saga de découvrir les nouvelles mécaniques et les créatures qu'ils pourront rencontrer pendant leurs traques. Au milieu des îles volantes, certains regards affutés ont noté la présence de monstres dont les attaques rappellent celles du Valstrax. Cependant, un autre détail est en train d'affoler la communauté. 

Le Khezu ajouté au bestiaire de Monster Hunter Wilds: Ascendance ? 

khezu

Dans la vidéo, les spectateurs peuvent découvrir un chasseur en train d'utiliser l'arc pour éliminer un monstre. Mais dans le coin supérieur gauche de l'écran, en arrière-plan, ce qui semble être un dragon blanc est en train de s'approcher. Il est très difficile d'identifier la créature en question, d'autant qu'elle est floue pendant l'extrait. Mais Shincry, un utilisateur de X, a partagé cet instant précis en ajoutant ce message : « Khezu, est-ce que c'est bien toi ? ».

Si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Monster Hunter, sachez que le Khezu est une créature que beaucoup considèrent sortir d'un cauchemar. Reconnaissable entre mille, cette wyverne est apparue pour la première fois dans le tout premier jeu de la saga. Il possède le corps d'un dragon, une peau très pâle mais aussi un cou assez long se terminant par une gueule massive. Le Khezu n'a pas d'yeux, lui donnant une allure de sangsue volante.

Une hypothèse difficile à confirmer pour l'instant

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Au vu de la qualité des images et de la place occupée par ce mystérieux invité dans la bande-annonce, il est difficile d'affirmer pour le moment s'il s'agit bien du Khezu ou d'une autre espèce. Malgré tout, certains chasseurs sont convaincus que la wyverne aveugle sera bien de retour. D'ailleurs, un accessoire à son effigie repéré dans le trailer de présentation de l'extension pourrait être une preuve supplémentaire de sa présence. 

Miniature vidéo

Maintenant, les chasseurs doivent patienter jusqu'à une nouvelle bande-annonce, en espérant que celle-ci mette au centre de la scène l'emblématique Khezu. Rappelons que Monster Hunter Wilds: Ascendance sera disponible courant 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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