Monster Hunter Wilds bien présent dans l'exercice fiscal de 2026, mais...

Dans son dernier bilan financier, Capcom a partagé les chiffres de ventes de Monster Hunter Wilds sur l'ensemble de l'année fiscale en cours. Or, le titre ne se vend pas aussi bien que ses prédécesseurs à période équivalente.

Le 30 octobre dernier, Capcom partageait un nouveau bilan financier très encourageant. La firme révélait une hausse de 49 % de son chiffre d'affaires sur un an, notamment grâce à Onimusha: Way of the Sword, à Resident Evil Requiem et à Pragmata. Si Monster Hunter Wilds est également cité, sa performance est moins importante que celle des autres jeux du catalogue.

Une session de questions-réponses publiée sur le site de Capcom révèle que, depuis le début de l'exercice fiscal en cours, le jeu de chasse s'est vendu à environ 800 000 exemplaires. Mais en comparant cette performance à celle de Monster Hunter Rise, l'opus Wilds semble en perte de vitesse.

400 000 exemplaires supplémentaires de Monster Hunter Wilds vendus au cours de l'été 2026

En consultant la liste des « titres platine » de l'éditeur, Monster Hunter Wilds cumulerait 11,8 millions d'unités vendues au 30 juin 2026. Entre juillet et septembre 2026, ce serait donc 400 000 copies supplémentaires qui auraient été vendues. À titre de comparaison, Monster Hunter Rise avait enregistré 700 000 ventes sur une période équivalente. Toutefois, le titre était sorti sur un nombre moins important de consoles.

Cette performance inférieure à celle de Monster Hunter Rise peut avoir plusieurs explications. Rappelons que le titre est déjà disponible depuis plus d'un an, qu'il a souffert de nombreux problèmes de performance et qu'il est jugé « trop simple » par les joueurs vétérans. Malgré tout, Capcom se montre confiant et continue de croire en la franchise, notamment avec l'arrivée de l'extension Ascendance.

Des annonces qui ont permis de booster les ventes du titre et des promotions futures confirmées

Dans la même session de questions-réponses, Capcom révèle que « suite aux annonces concernant la version pour Nintendo Switch 2 et l'extension majeure Monster Hunter Wilds: Ascendance, des ajustements tarifaires ont permis de dynamiser les ventes et d'accroître le nombre de joueurs simultanés ». En parallèle, l'éditeur et développeur prévoit déjà des promotions au lancement de cette extension afin de « stimuler les ventes à moyen et long terme ».

Rappelons que Monster Hunter Wilds: Ascendance sortira courant 2027, sans date précise pour le moment. Si vous souhaitez vous préparer avant l'arrivée de ce DLC, le titre est disponible dès à présent sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et arrivera le 4 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2.