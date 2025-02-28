Monster Hunter Wilds Tier list des armes : Y a-t-il vraiment une arme meilleure qu'une autre ?

Les joueurs se posent la question de la tier list des meilleures armes de Monster Hunter Wilds, et nous vous donnons aidons à choisir l'arme qu'il vous faut.
À l'image de nombreux jeux, Monster Hunter Wilds propose différentes armes
, qu'il faudra débloquer au fil de l'aventure. Certaines seront évidemment « meilleures » que d'autres, mais la tier list, bien qu'elle soit demandée par les joueurs, notamment celles et ceux qui ne sont pas des fins connaisseurs de la licence, n'est pas réellement de mise ici, comme nous allons le voir.
Si nous vous proposons tout de même une tier list des meilleures armes de Monster Hunter Wilds
, celle-ci doit néanmoins être accompagnée de quelques précisions.
Tier list des meilleurs armes de Monster Hunter Wilds
B
Corne de chasse Épée et bouclier
Comme nous vous le disions, Monster Hunter Wilds n'est pas un jeu compétitif
, et il n'y a donc pas d'armes « méta ». Les 14 armes présentes ont été pensées pour convenir aux joueurs, sans qu'une soit délaissée. Le choix d'une arme se fera, avant tout, sur la façon dont vous aimez jouer
, d'autant plus qu'avec ce MH Wilds, il est possible de jouer avec deux armes, de quoi avoir du corps-à-corps et de la distance.
Ainsi, si vous aimez jouer avec des armes lourdes, il faudra opter pour le marteau, tandis que si vous aimez les armes légères, la double lame peut être ce vers quoi vous devez vous pencher. Pour la distance, l'arc est la meilleure solution, évidemment.
Meilleures armes pour les débutants
Si vous faites vos premiers pas dans la licence, les deux armes qui seront assez faciles à prendre en main sont les lames doubles et l'arc
. Mais n'oubliez pas que toutes les armes sont assez puissantes et elles sont évidemment toutes jouables, même en endgame
. Dans Monster Hunter Wilds, toutes les armes sont viables et peuvent être jouées. Il suffit de les essayer et voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Avec 14 armes, et de nombreuses variantes à débloquer ensuite, vous aurez de quoi faire.
En jouant en groupe, vous pourrez chacun choisir des armes différentes, pour faire tomber les monstres plus rapidement et tenter de collecter ce dont vous avez besoin, avec des armes tranchantes ou contondantes, selon les besoins.
Pour conclure, rappelons que Monster Hunter Wilds
, qui est sorti le 28 février 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Vous pouvez lire notre test complet du titre dès maintenant
. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.
- Édition Deluxe → 27,99 € au lieu de 90 €, soit 69 % de réduction.
- Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (0)