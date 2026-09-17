Monster Hunter Wilds va bientôt supprimer l'un de ses éléments les plus controversés

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 septembre 2026 à 14h20
Depuis les débuts de Monster Hunter Wilds, un objet payant agace les joueurs désireux de donner un nouveau style à leur chasseur. Mais Capcom a décidé de l'abandonner pour offrir plus de liberté aux joueurs.
Monster Hunter Wilds va bientôt supprimer l'un de ses éléments les plus controversés

Si vous jouez à Monster Hunter Wilds, vous savez que la personnalisation de l'équipement, des armes ou des amulettes est importante. Elle change le style de votre chasseur ainsi que certaines de ses caractéristiques au combat. Cependant, si vous souhaitez lui donner un nouveau look en changeant sa coiffure, sa couleur de peau ou son maquillage, cela se complique. 

En effet, une fois votre personnage créé via l'outil de création, il est impossible de modifier son apparence sans utiliser un Coupon Modification de personnage. Cependant, ce point fait polémique depuis les débuts du jeu car il s'agit d'une option payante. Mais cela va changer dans quelques semaines. 

Les Coupons de modifications retirés de Monster Hunter Wilds

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Jusqu'à présent, les joueurs de Monster Hunter Wilds pouvaient obtenir gratuitement un seul Coupon de modification personnage et un Coupon de modification Palico. Mais s'ils veulent changer à nouveau l'apparence de leur personnage, ils doivent dépenser 6,99 euros pour obtenir 3 coupons de modification. Ce détail a fortement agacé les joueurs qui n'hésitent pas à multiplier les évaluations négatives sur le produit. 

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Capcom a écouté les nombreux retours des joueurs sur ce point. L'éditeur et développeur a annoncé que les Coupons de modification seront définitivement supprimés des boutiques en ligne à partir du 3 décembre 2026. Cela concerne à la fois les coupons pour modifier l'apparence de votre personnage ou celle de votre Palico.

Cette première étape s'accompagnera d'un changement majeur disponible au lancement de l'extension Ascendance.

La personnalisation accessible à tous au lancement de l'extension Ascendance

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Dès que l'extension sera disponible, tous les joueurs de Monster Hunter Wilds (qu'ils possèdent Ascendance ou non) seront libres de modifier librement l'apparence de leur personnage sans restriction. Cependant, pour celles et ceux qui ont acheté des coupons, aucun remboursement ne sera proposé. À la place, Capcom offrira aux chasseurs concernés un pack spécial : le Special Thank-You Pendant Set. 

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Si vous souhaitez changer l'apparence de votre héros, patientez donc jusqu'en décembre prochain. En effet, si les coupons seront supprimés de la boutique, chaque joueur recevra gratuitement 10 coupons qu'il pourra utiliser avant le déploiement de l'extension Ascendance.

Rappelons pour conclure que Monster Hunter Wilds est disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et dès le 4 décembre 2026 sur Nintendo Switch 2.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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