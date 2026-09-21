Monster Hunter Wilds : Le directeur de l'extension Ascendance explique les problèmes d'équilibrage

Combler les nouveaux venus et les chasseurs confirmés a été « l'un des aspects les plus complexes à réussir » de Monster Hunter Wilds. Interrogé sur la future extension, son directeur est revenu sur ce point et sur ce à quoi s'attendre.

Proposer une difficulté équilibrée tout au long d'un jeu vidéo permet d'apprivoiser toutes les mécaniques tout en amenant un peu de challenge face à des défis plus techniques. Si cela vaut pour la plupart des titres disponibles sur le marché, } a opté pour cette option, même si elle a divisé les chasseurs.

La licence étant présente depuis de nombreuses années sur nos consoles, elle a habitué les chasseurs à des traques techniques, à des monstres exigeants et à une gestion d'équipement nécessaire pour augmenter les dégâts réalisés. Mais cet opus a souhaité séduire un nouveau public en rendant l'aventure plus simple. Cela n'a pas manqué de frustrer les joueurs et Capcom en a conscience.

Une aventure trop simple pour les joueurs confirmés

Présent lors du Tokyo Game Show 2026, Takuro Hiraoka (directeur de l'extension Monster Hunter Wilds: Ascendance) est revenu sur ce point lors d'un entretien avec PC Gamer. Il a tout d'abord expliqué que l'objectif de Capcom pour le jeu de base était d'éviter de rebuter les nouveaux venus. Cependant, l'éditeur et développeur n'oublie pas pour autant les joueurs de longue date. Le contenu proposé en fin de jeu répondra à leurs attentes en proposant des épreuves plus corsées.

Malgré tout, Capcom a privilégié les nouveaux joueurs. Comme il le mentionne dans ce même échange, « l'un des aspects les plus complexes à réussir dans un jeu » est l'équilibrage de la difficulté. Or, le but est d'éviter que les joueurs ne se sentent pas capables de terminer le jeu qu'ils ont acheté. Cela génère de la frustration et dissuade ainsi les joueurs de découvrir les futurs jeux de la licence.

Il y a eu un décalage entre nos attentes et la réalité. Peut-être que les joueurs ont progressé plus vite que nous ne l'avions prévu au fil des années. Notre public s'est considérablement élargi depuis Monster Hunter: World. Sur ce titre, beaucoup de joueurs avaient abandonné avant la fin de l'histoire car la difficulté augmentait trop brutalement. Nous essayons de remédier à ce problème.

Utiliser les retours de Monster Hunter Wilds pour améliorer l'extension Ascendance

L'extension Ascendance prévue pour 2027 devrait conserver cette approche en proposant un début d'aventure accessible à tous et des traques plus techniques en endgame. Takuro Hiraoka révèle que ses équipes travaillent actuellement en vue de trouver le juste équilibre entre ces deux publics. Mais il l'assure : « Pour les joueurs désireux d'aller plus loin et de relever les défis les plus ardus, c'est la boucle de jeu de fin de parcours qui devrait répondre à leurs attentes ».

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Rappelons que Monster Hunter Wilds: Ascendance sera disponible courant 2027, sans date précise pour le moment. Précisons qu'il est obligatoire de posséder le jeu de base pour en profiter, que ce soit sur PC, sur PS5, sur consoles Xbox Series ou sur Nintendo Switch 2.