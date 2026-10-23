Capcom ID victime d'une cyberattaque qui concerne plus de 11 millions de comptes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 octobre 2026 à 15h40
Si vous possédez un compte Capcom ID, faites très attention à vos mails. La firme a révélé avoir été victime d'un piratage massif qui concerne des millions d'utilisateurs dans le monde, y compris en France.
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Capcom ID victime d'une cyberattaque qui concerne plus de 11 millions de comptes

Que vous jouiez à Monster Hunter Wilds, à Pragmata, à Dragon's Dogma II ou à Street Fighter VI, soyez très vigilants si vous avez un compte Capcom ID. Le 22 octobre 2026, Capcom a publié un communiqué pour avertir ses utilisateurs d'une situation urgente. Ses serveurs ont été victimes d'un incident impliquant une importante fuite de données personnelles

Une attaque de grande ampleur impliquant la fuite de certaines données sensibles

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Le communiqué révèle que les serveurs de Capcom ID ont détecté une activité anormale le 19 octobre 2026. Mais très vite, celle-ci prend de l'ampleur et les auteurs de la cyberattaque accèdent aux données personnelles de plus de 11,7 millions d'utilisateurs du service. Les informations en question incluent entre autres : 

  • la date et l'heure de création du compte
  • la date et l'heure de la dernière connexion
  • le nombre de connexions effectuées
  • l'adresse IP utilisée lors de la dernière connexion

Si ces détails semblent anecdotiques pour la plupart des utilisateurs, les adresses mail associées à ces comptes ont aussi été piratées. De plus, certains malchanceux ont vu leur mot de passe être modifié par les criminels. Capcom a toutefois réinitialisé les comptes concernés depuis. Enfin, il est révélé que 43 comptes ont subi des vols de données plus importants incluant la date de naissance de l'utilisateur, son pseudonyme ou encore sa région de résidence.

Pas de fuites de données bancaires, mais quelques recommandations pour éviter des problèmes supplémentaires

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Pour l'heure, Capcom confirme que les données bancaires associées à ces comptes et celles liées aux services multijoueur n'ont pas été impactées. La firme précise que la faille de sécurité a été réparée et que l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête. Toutefois, Capcom a partagé quelques recommandations à l'ensemble de ses utilisateurs. 

Si vous recevez un e-mail ou un message suspect, faites preuve de prudence : ne cliquez sur aucun lien (URL) qu'il pourrait contenir et n'ouvrez aucune pièce jointe.

Enfin, il est précisé de n'ouvrir aucun message demandant le partage des identifiants ou des informations bancaires. 

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