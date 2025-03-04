Monster Hunter Wilds entre dans la légende de Capcom avec ce nouveau record

En seulement 3 jours d'exploitation, Monster Hunter Wilds s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, décrochant un nouveau record au sein même de Capcom.
Depuis son lancement le 28 février dernier, Monster Hunter Wilds
affole tous les compteurs. Ayant réuni jusqu'à 1 384 608 chasseurs simultanément sur Steam, le dernier-né de la franchise Monster Hunter est devenu le jeu Capcom le plus joué sur PC
. Mais le succès ne s'arrête pas là pour l'épopée au cœur des Terres interdites. Via un communiqué partagé sur le site japonais de Capcom
, l'entreprise révèle que le jeu a battu un record de ventes.
Un nouveau record historique pour Capcom grâce à Monster Hunter Wilds
Sur son seul week-end de lancement, plus de 8 millions de copies de Monster Hunter Wilds ont été vendues
à travers le monde, tous supports confondus. Le public a répondu présent à l'appel de la chasse, mais cette réussite fulgurante n'est pas anodine. En effet, Capcom a préparé le terrain en proposant plusieurs phases de bêta ouvertes
, permettant aux joueurs de se familiariser avec le titre et de maintenir l'engouement du public.
La multiplication des événements, les vidéos de présentation et les nombreuses informations partagées ont permis d'établir un lien de confiance avec les joueurs. Enfin, le jeu est disponible en cross-play, permettant à tous les chasseurs de profiter de l'aventure avec leurs amis, quelle que soit leur console préférée.
Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, Monster Hunter Wilds est le premier jeu de toute l'histoire de Capcom à atteindre un seuil de ventes aussi important en l'espace de trois jours.
Le succès est donc au rendez-vous, et il est fort probable que de nouveaux héros rejoignent l'aventure dans les semaines à venir.
Pour conclure, rappelons que Monster Hunter Wilds
est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Vous pouvez retrouver la tier list des meilleures armes
, mais aussi lire notre test complet du titre dès maintenant
. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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