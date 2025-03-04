Monster Hunter Wilds : Correctif 1.000.04.00., le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 mars 2025 à 11h22
Plusieurs problèmes ont été corrigés grâce à la mise à jour 1.000.04.00. de Monster Hunter Wilds.
Monster Hunter Wilds : Correctif 1.000.04.00., le patch notes
Dans le but d'améliorer l'expérience de Monster Hunter Wilds, qui n'est pas exempt de reproche, Capcom vient de publier un correctif ce 4 mars. Celui-ci n'est pas très conséquent, mais vient résoudre quelques problèmes, ce qui est bien accueilli par les joueurs. 

Cela devrait permettre de régler les soucis liés à la progression, ou d'affichage. Toutefois, celles et ceux qui souffrent encore de l'optimisation ne devraient pas avoir d'améliorations. Vous pouvez toutefois suivre les conseils de Capcom.

Patch notes 4 mars Monster Hunter Wilds

Problèmes résolus au 4 mars 2025

  • Les fonctionnalités « Griller un repas » et « Centre d'ingrédients » ne peuvent pas être débloquées même après avoir rempli les critères de progression.
  • Lors de la mission principale Chapitre 2-1 « Vers les Champs Fervents », les joueurs tombent à travers la carte en se rendant à Azuz.
  • Le Guide des Monstres ne peut pas être consulté.
  • Lors de la mission principale Chapitre 5-2 « Un monde bouleversé », un PNJ peut ne pas apparaître, empêchant la progression.
  • À la Forge, un problème peut entraîner l'affichage répété des tutoriels, désactivant certaines options du menu.
  • Lorsqu'un joueur bloque une attaque de monstre avec une lance en utilisant Power Guard dans certaines conditions, l'arme clignote en rouge mais l'effet ne s'active pas.
  • Lors de l'utilisation d'une cape, une compétence d'équipement d'arme peut s'activer par erreur.
  • Certains effets peuvent s'afficher en continu lors de l'utilisation de compétences comme Performance Maximale et Auto-amélioration.
  • Lorsqu'un joueur réussit une Attaque de Compensation avec la Fauchée Descendante de la Volto-hache dans certaines conditions, le chasseur se fige et ne répond plus aux commandes.
  • Correction de problèmes de rendu d'écran survenant sous certaines conditions et pouvant entraîner des fermetures forcées du jeu.
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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