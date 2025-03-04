Monster Hunter Wilds : Correctif 1.000.04.00., le patch notes

Plusieurs problèmes ont été corrigés grâce à la mise à jour 1.000.04.00. de Monster Hunter Wilds.
Dans le but d'améliorer l'expérience de Monster Hunter Wilds
, qui n'est pas exempt de reproche, Capcom vient de publier un correctif ce 4 mars.
Celui-ci n'est pas très conséquent, mais vient résoudre quelques problèmes, ce qui est bien accueilli par les joueurs.
Cela devrait permettre de régler les soucis liés à la progression, ou d'affichage. Toutefois, celles et ceux qui souffrent encore de l'optimisation ne devraient pas avoir d'améliorations. Vous pouvez toutefois suivre les conseils de Capcom
.
Patch notes 4 mars Monster Hunter Wilds
Problèmes résolus au 4 mars 2025
- Les fonctionnalités « Griller un repas » et « Centre d'ingrédients » ne peuvent pas être débloquées même après avoir rempli les critères de progression.
- Lors de la mission principale Chapitre 2-1 « Vers les Champs Fervents », les joueurs tombent à travers la carte en se rendant à Azuz.
- Le Guide des Monstres ne peut pas être consulté.
- Lors de la mission principale Chapitre 5-2 « Un monde bouleversé », un PNJ peut ne pas apparaître, empêchant la progression.
- À la Forge, un problème peut entraîner l'affichage répété des tutoriels, désactivant certaines options du menu.
- Lorsqu'un joueur bloque une attaque de monstre avec une lance en utilisant Power Guard dans certaines conditions, l'arme clignote en rouge mais l'effet ne s'active pas.
- Lors de l'utilisation d'une cape, une compétence d'équipement d'arme peut s'activer par erreur.
- Certains effets peuvent s'afficher en continu lors de l'utilisation de compétences comme Performance Maximale et Auto-amélioration.
- Lorsqu'un joueur réussit une Attaque de Compensation avec la Fauchée Descendante de la Volto-hache dans certaines conditions, le chasseur se fige et ne répond plus aux commandes.
- Correction de problèmes de rendu d'écran survenant sous certaines conditions et pouvant entraîner des fermetures forcées du jeu.
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