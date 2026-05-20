Shangri-La Frontier Tome 20 est disponible : Le combat contre Kthaanid atteint son paroxysme !

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 mai 2026 à 18h15
Les mangas continuent d'enrichir nos librairies avec un rythme de parution qui reste globalement constant. Le vingtième tome de Shangri-La Frontier est désormais disponible à l'achat, offrant aux fans une nouvelle occasion de se plonger dans cet univers captivant.
Shangri-La Frontier Tome 20 est disponible : Le combat contre Kthaanid atteint son paroxysme !

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Shangri-La Frontier, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte ».

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S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez que Sunraku en est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses «  bouses » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au MMORPG Shangri-La Frontier, un « Greatest of All Time » au trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?

Synopsis et avis du tome 20

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Shangri-La Frontier, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

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Synopsis

lors que le Tome 20 vient de sortir en librairie, le combat dantesque contre Kthaanid des Abysses entre enfin dans sa troisième phase. Mais le maître des profondeurs a réservé une surprise de taille à notre groupe de joueurs : Sunraku et ses coéquipiers se retrouvent avec leurs genres et leurs statistiques complètement intervertis !

Face à ce handicap chaotique, l'heure n'est plus à la panique mais à l'adaptation. Pour espérer l'emporter, l'équipe doit réinventer sa stratégie à la volée et inverser totalement les rôles habituels sur le terrain. Reste une question de taille : de simples humains d'aujourd'hui seront-ils capables de marcher sur les illustres traces divines célébrées par le boss des Abysses, et de surmonter les épreuves surhumaines qu'il leur impose ?

Avis

Ce tome de Shangri-La Frontier s'inscrit pleinement dans la continuité des précédents, puisque l'on reste centré sur l'affrontement contre Kthaanid des Abysses. Et comme souvent avec le manga, le résultat fonctionne particulièrement bien. Le combat se découpe en plusieurs phases, laissant le temps aux personnages d'analyser les faiblesses du boss, mais aussi de comprendre progressivement les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés.

Le lecteur découvre les mécaniques en même temps que les protagonistes, tente de comprendre leurs choix, leurs réactions et les stratégies qu'ils mettent en place. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces du titre. Voir la réflexion de chaque personnage évoluer en parallèle, qu'il s'agisse de Sunraku, Rei ou des autres membres du groupe, apporte énormément de profondeur aux affrontements alors même qu'ils dévoilent facilement leurs objectifs pour éviter de rester dans le flou.

Et au fond, c'est précisément pour ce genre de tome que l'on attend Shangri-La Frontier. Bien sûr, la progression des personnages et l'univers restent passionnants même en dehors des grands combats, confirmé avec l'arc précédent accès carrément sur un autre univers/jeu que l'on a suivi avec autant d'entrain. Ici, retour aux fondamentaux et au cœur des abysses avec de la stratégie, des affrontements intenses, de la tension et surtout un excellent rythme, sans jamais donner l'impression d'étirer artificiellement les événements.

Le manga parvient presque à placer le lecteur dans la même situation que Sunraku et son équipe. On réfléchit avec eux, on doute avec eux, on partage leurs difficultés et leurs découvertes. Et c'est précisément ce qui rend l'expérience aussi prenante.

La fin du tome, particulièrement marquante, donne déjà très envie de découvrir la suite.

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Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, 20 tomes (FR) sur vingt-six (VO) sont disponibles et à un prix individuel de 6,99 €

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Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Shangri-La Frontier, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.

Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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