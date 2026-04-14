Promise Cinderella : Le tome 7, qui marque un tournant, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 du manga Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 7
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Après les événements du tome 6 du manga Promise Cinderella, Oreco Tachibana continue l'histoire d'Hayame, qui s'est fait mal à la cheville, à la suite d'une chute perpétrée par Kikuno. À cause de sa blessure, Hayame a du mal à travailler et à réaliser ses tâches ménagères. C'est alors qu'Etsuko décide d'engager Kikuno, la geisha meurtrière et ayant un lien très particulier avec Seigo, le frère d'Issei
.
D'ailleurs, Issei, qui a précédemment embrassé Hayame et révélé quelque peu ses sentiments à la jeune femme, remet en question son geste. Entre-temps, le jeune homme, ainsi qu'Hayame et Seigo, apprennent la vérité : Kikuno a également un lien avec l'ex-mari d'Hayame et souhaite coûte que coûte que Seigo ait une relation amoureuse avec cette dernière. À tel point que la geisha menace Hayame et Seigo, qui sont obligés d'agir comme un couple
.
Heureusement, Issei est au fait du subterfuge et surtout du caractère très dangereux de Kikuno. Le jeune lycéen n'hésite, d'ailleurs, pas à la menacer de tout révéler à la police dans une confrontation directe, qui s'annonce aussi musclée
.
Avis
Déjà dans le tome 6 du manga Promise Cinderella, Oreco Tachibana proposait un tournant narratif : Promise Cinderella prend une dimension un peu plus sombre, en raison de la présence de Kikuno
. Dans ce nouveau volume de l'œuvre mangaesque, le pivot est d'autant plus marquant, faisant basculer Promise Cinderella dans le dramatique plutôt que le comique
. Ce n'est pas forcément déplaisant, mais ce passage d'un extrême à un autre est un tantinet surprenant (en tout cas, nous ne nous attendions pas à cela, et ce, en seulement deux tomes).
L'auteur relie également tous les événements passés (le divorce d'Hayame, la relation antérieure de Seigo et la protagoniste, etc.) via le personnage de Kikuno. Ce n'est pas très difficile à comprendre, car cela est bien amené dans ce septième volume. Pour autant, il reste encore quelques parts d'ombre, qui soupèsent toujours des interrogations. Ce nouveau tome du manga Promise Cinderella nous permet également de mieux comprendre la psychologie des personnages et de saisir leur évolution
. Dans ce sens, Issei n'est plus le jeune lycéen avare d'expériences et faisant part de cruauté par moments, il devient un véritable homme, qui n'a pas peur de faire face au danger pour sauver Hayame. De la même manière, la protagoniste retrouve, ci et là, son côté combattif et son impétuosité, qui avaient été laissés un peu de côté jusqu'à présent.
Reste à savoir comment Hayame, Issei et Seigo vont se sortir de cette situation épineuse et ainsi parvenir à déjouer les plans de Kikuno. Pour cela, il va, toutefois, falloir attendre le 1er juillet 2026, date de parution du huitième volume de Promise Cinderella.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement sept tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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