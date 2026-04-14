Promise Cinderella : Le tome 7, qui marque un tournant, est à présent disponible



le 14 avril 2026 à 10h03 Publié par Clémence Usseglio le 14 avril 2026 à 10h03

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 du manga Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.