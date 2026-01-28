Promise Cinderella : Le tome 6, avec une rivalité amoureuse, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 6 du manga Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 6
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 6 du manga Promise Cinderella, qui met davantage en scène la rivalité fraternelle entre Issei et Seigo, fait grandement avancer l'intrigue
. Au cours d'une soirée, Hayame et Issei ont fait la connaissance de Kikuno, qui semble intéressée par ce dernier. Par la suite, les deux jeunes héros se rendent à un festival, où un feu d'artifice doit être tiré. Toutefois, Kikuno entend bien mettre des bâtons dans les roues de notre chère protagoniste, pour s'attirer les faveurs d'Issei : cette première va même jusqu'à pousser Hayame dans le vide.
Évidemment, Issei et Seigo, qui éprouvent tous les deux de l'amour pour la protagoniste, remarquent l'absence d'Hayame et se lancent corps et âme à sa recherche. Les deux frères vont, alors, profiter de cette occasion pour dévoiler leurs sentiments à la jeune femme. Si Seigo révèle son affection pour Hayame, Issei, qui assiste à la déclaration d'amour de son frère, choisit enfin d'embrasser Hayame. L'ancienne femme au foyer se retrouve ainsi avec deux prétendants, qui sont ni plus ni moins que frères et qui ont chacun leur propre vision de l'amour
.
Avis
Ce nouveau volume du manga Promise Cinderella propose un rythme prenant, avec notamment la péripétie malheureuse d'Hayame
, à la suite du geste de la très énigmatique et sombre Kikuno, qui ajoute beaucoup de tension. En effet, ce moment dramatique insuffle une réelle coupure au sein même du tome : les premiers chapitres relatent deux moments agréables et plutôt calmes, notamment avec une soirée de festivités et le festival comportant un feu d'artifice. Notons, à ce sujet, que les pages, et plus précisément les cases, dédiées à Kikuno donnent un côté presque « horreur » au manga Promise Cinderella. Ce qui est assez réussi, tout en faisant sens avec les propos énoncés et les événements décrits.Ce nouveau tome met, par ailleurs, en lumière la rivalité fraternelle, et donc sentimentale, d'Issei et Seigo
. Ces deux jeunes hommes se montrent, une nouvelle fois, diamétralement opposés, d'un point de vue du caractère : Seigo est un homme avec de grandes responsabilités et très protecteur, tandis qu'Issei se veut très jaloux et possessif. Il sera, ainsi, intéressant de voir la réaction d'Hayame face à ces deux déclarations d'amour, et surtout de connaître sa décision. Toutefois, pour cela, il va falloir patienter jusqu'à la sortie du tome 7, qui ne possède pas encore de date de publication.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement six tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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