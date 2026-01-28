Promise Cinderella : Le tome 6, avec une rivalité amoureuse, est à présent disponible



le 28 janvier 2026 à 13h00 Publié par Clémence Usseglio le 28 janvier 2026 à 13h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 6 du manga Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.