Promise Cinderella : Le tome 5, qui est riche en révélations, est à présent disponible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2025 à 13h00
Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 du manga Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.
Promise Cinderella : Le tome 5, qui est riche en révélations, est à présent disponible

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte ».

À lire également

Manga : Promise Cinderella, avis et découverte

Manga : Promise Cinderella, avis et découverte


promise-cinderella-tome-1-premiere-couverture

Synopsis et avis du Tome 5

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

À lire également

Promise Cinderella : Le tome 4, avec une révélation sentimentale, est à présent disponible

Promise Cinderella : Le tome 4, avec une révélation sentimentale, est à présent disponible

Synopsis

Le tome 5 du manga Promise Cinderella fait, de nouveau, bouger l'intrigue, notamment en revenant sur le passé d'Hayame. En effet, Seigo, le frère d'Issei et gérant de l'auberge familiale, s'inquiète des relations au travail au sein de son établissement et demande, dès lors, à Hayame de quitter son poste.

Bien évidemment, Issei ne désire pas qu'Hayame parte, étant donné que ce dernier commence à avoir des sentiments pour elle, et exige alors d'avoir des réponses quant à ce changement soudain. Un souhait qui deviendra réalité et qui nous permet d'en savoir plus quant à la relation entre Hayame et Seigo, qui se sont rencontrés pour la première fois il y a plus de dix ans. 

promise-cinderella-tome-5-premiere-couverture
À la suite de la mort de sa compagne, le père d'Hayame a sombré dans le chagrin et dans l'alcool, laissant la jeune femme aux commandes du foyer. Seule et quelque peu rebelle, Hayame fait alors la rencontre de Seigo, qui se montre attentionné envers elle. Ce dernier protégera, d'ailleurs, la jeune héroïne face à son père violent et lui avouera, par la suite, ses sentiments. Une réciprocité qui semble bien présente, mais inavouée.

Après ce flashback des plus intéressants, nous retrouvons le trio à l'auberge. Bien déterminé à faire en sorte qu'Hayame reste à l'auberge et auprès de lui, Issei monte un plan pour convaincre son frère de ne pas virer la jeune femme. Une stratégie qui portera finalement ses fruits.

Avis

Tout comme le quatrième volume, ce nouveau tome du manga de Promise Cinderella nous montre une nouvelle évolution en ce qui concerne les sentiments d'Issei et d'Hayame. Le jeune homme devient ainsi de plus en plus protecteur envers elle et ose même lui dire quelques mots, qui démontrent ses sentiments naissants.

promise-cinderella-tome-5-quatrieme-couverture
La partie la plus intéressante du tome 5 de Promise Cinderella est, bien entendu, la séquence du flashback. Celle-ci nous permet de mieux comprendre le caractère impétueux d'Hayame, en nous dévoilant sa relation passée avec Seigo et surtout son background familial. Cet élément narratif apporte, dès lors, un peu plus de profondeur à l'héroïne. Par contraste, cela donne à l'auteur l'occasion d'appuyer sur le caractère jaloux d'Issei, qui prouve, une nouvelle fois, que le jeune homme s'éprend progressivement d'Hayame.

Malheureusement, pour connaître la suite des aventures d'Hayame et d'Issei, il va falloir patienter de longs mois, et plus précisément jusqu'au 21 janvier 2026. Date à laquelle le tome 6 du manga Promise Cinderella se rendra disponible à l'achat en librairie.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement cinq tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €.

promise-cinderella-tome-5
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour Pixel Perfect en France
Dreamlight Valley 27 juillet 2026

Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour Pixel Perfect en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour Pixel Perfect, débarquant le 29 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 27 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 27 juillet 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)