Promise Cinderella : Le tome 5, qui est riche en révélations, est à présent disponible



le 09 octobre 2025 à 13h00 Publié par Clémence Usseglio le 09 octobre 2025 à 13h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 du manga Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.