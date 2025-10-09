Promise Cinderella : Le tome 5, qui est riche en révélations, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 du manga Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 5
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 5 du manga Promise Cinderella fait, de nouveau, bouger l'intrigue
, notamment en revenant sur le passé d'Hayame. En effet, Seigo, le frère d'Issei et gérant de l'auberge familiale, s'inquiète des relations au travail au sein de son établissement et demande, dès lors, à Hayame de quitter son poste
.
Bien évidemment, Issei ne désire pas qu'Hayame parte, étant donné que ce dernier commence à avoir des sentiments pour elle, et exige alors d'avoir des réponses quant à ce changement soudain. Un souhait qui deviendra réalité et qui nous permet d'en savoir plus quant à la relation entre Hayame et Seigo
, qui se sont rencontrés pour la première fois il y a plus de dix ans.
À la suite de la mort de sa compagne, le père d'Hayame a sombré dans le chagrin et dans l'alcool, laissant la jeune femme aux commandes du foyer
. Seule et quelque peu rebelle, Hayame fait alors la rencontre de Seigo, qui se montre attentionné envers elle. Ce dernier protégera, d'ailleurs, la jeune héroïne face à son père violent et lui avouera, par la suite, ses sentiments. Une réciprocité qui semble bien présente, mais inavouée.
Après ce flashback des plus intéressants, nous retrouvons le trio à l'auberge. Bien déterminé à faire en sorte qu'Hayame reste à l'auberge et auprès de lui, Issei monte un plan pour convaincre son frère de ne pas virer la jeune femme. Une stratégie qui portera finalement ses fruits.
Avis
Tout comme le quatrième volume, ce nouveau tome du manga de Promise Cinderella nous montre une nouvelle évolution en ce qui concerne les sentiments d'Issei et d'Hayame
. Le jeune homme devient ainsi de plus en plus protecteur envers elle et ose même lui dire quelques mots, qui démontrent ses sentiments naissants.
La partie la plus intéressante du tome 5 de Promise Cinderella est, bien entendu, la séquence du flashback
. Celle-ci nous permet de mieux comprendre le caractère impétueux d'Hayame, en nous dévoilant sa relation passée avec Seigo et surtout son background familial. Cet élément narratif apporte, dès lors, un peu plus de profondeur à l'héroïne
. Par contraste, cela donne à l'auteur l'occasion d'appuyer sur le caractère jaloux d'Issei
, qui prouve, une nouvelle fois, que le jeune homme s'éprend progressivement d'Hayame.
Malheureusement, pour connaître la suite des aventures d'Hayame et d'Issei, il va falloir patienter de longs mois, et plus précisément jusqu'au 21 janvier 2026. Date à laquelle le tome 6 du manga Promise Cinderella se rendra disponible à l'achat en librairie.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement cinq tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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