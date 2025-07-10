Promise Cinderella : Le tome 4, avec une révélation sentimentale, est à présent disponible



le 10 juillet 2025 à 14h09 Publié par Clémence Usseglio le 10 juillet 2025 à 14h09

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 de Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.