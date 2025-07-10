Promise Cinderella : Le tome 4, avec une révélation sentimentale, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 de Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 4
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Après avoir quitté le foyer d'Issei, Hayame tombe, malencontreusement, sur son ancien mari, qui désire avoir des nouvelles d'elle et l'aider à se sortir de cette situation difficile. Faisant preuve d'une certaine détermination, Hayame refuse gentiment l'aide de ce dernier, tout en en apprenant un peu plus sur elle-même
.Chamboulé par le départ d'Hayame, Issei rencontre un ancien ami
, qui ne se montre pas très gentil envers lui. Fort heureusement pour le protagoniste, Hayame intervient. Ce qui donne, alors, lieu à une scène très touchante dans laquelle l'héroïne de Promise Cinderella avoue son affection pour Issei, sans pour autant dévoiler de forts sentiments pour lui.
Reprenant leur vie quotidienne, Hayame retourne travailler à l'auberge familiale. Là-bas, elle fera la rencontre du grand frère d'Issei, Seigo, qu'elle connaît déjà, en réalité
. Les deux personnages se rapprochent progressivement, et ce, sous le regard d'Issei, qui fait preuve de jalousie. Lui qui commençait à éprouver de vrais sentiments pour Hayame...
Avis
Si les premiers tomes du manga Promise Cinderella posaient le contexte et se concentraient principalement sur le jeu entre Issei et Hayame, ce nouveau volume fait grandement avancer l'intrigue
. En effet, le tome 4 propose une vraie séquence de révélation sentimentale
: Hayame se rend compte qu'elle apprécie être aux côtés d'Issei, tandis que ce dernier développe réellement un attachement, voire plus, pour elle. Évidemment, rien n'est pas simple, étant donné le passé de ces derniers et leur caractère.Malheureusement, l'arrivée de Seigo change la donne
. D'autant plus qu'Hayame connaît le grand-frère d'Issei, bien que le lecteur n'ait pas encore toutes les clés de compréhension quant à la teneur de la relation avec ce nouveau tome. Toutefois, la présence de Seigo et son désir apparent de nouer des liens avec Hayame bouleverse véritablement Issei. C'est ainsi un bon moyen de renforcer l'idée que le jeune protagoniste éprouve quelque chose pour l'ancienne femme au foyer. Reste à savoir comment ce triangle amoureux se dénouera
.
Ainsi, le tome 4 du manga Promise Cinderella nous montre pleinement les sentiments du duo, avant de nous laisser de nouveau avec des questions
, notamment quant à la relation potentiellement « amoureuse » d'Issei et d'Hayame, qui semble prendre une mauvaise tournure. Pour en savoir plus, il va falloir attendre un moment puisque le tome 5 de Promise Cinderella est prévu pour le 1er
octobre 2025.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement quatre tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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