My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 6 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 6 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 6
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 6 du manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 reprend là où le précédent s'était arrêté, soit lors de la confrontation entre Akane et Yui, qui est accompagnée de son petit ami, Ren. Fort heureusement, l'arrivée de Yamada dénoue cette situation difficile
, qui a tout de même attristée la protagoniste.Après cette rencontre forte en émotions, Yui trouve un peu de réconfort auprès de Yamada
, qui se montre attentionné et doux envers elle. Un événement qui rapproche le jeune couple
. La vie reprenant son rythme, le tome 6 du manga My Love Story With Yamada-Kun at LVL 999 nous montre, de nouveau, nos deux héros dans leur quotidien : Akane reprend son travail tandis que Yamada passe ses examens.
Après un voyage dans sa famille, Akane montre de plus en plus de fatigue, notamment à cause de son voisin qui fait du tapage nocturne. À tel point que notre chère protagoniste trébuche et se retrouve à dévaler une série d'escaliers
, et ce, malgré la présence de Yamada... Reste à savoir quelles seront les répercussions de cet événement malheureux.
Avis
Disposant de moins de séquences de tension que le précédent volume, le tome 6 du manga My Love Story With Yamada-Kun at LVL 999 apporte une conclusion satisfaisante à l'affaire avec Ren et Yui. Bien que cela soit très rapidement conclu, ce nouveau tome est surtout l'occasion de voir le jeune couple ensemble et de voir leurs sentiments se renforcer
. Cette histoire d'amour entre Akane et Yamada est, ainsi, bien développée et fait toujours autant du bien à l'âme (les lecteurs et lectrices ne peuvent le nier).Ce nouveau volume est, par la suite, une succession de petits événements du quotidien
. Cette structure permet notamment d'alléger l'atmosphère et d'ancrer à nouveau les protagonistes dans la réalité. Toutefois, cette apparente tranquillité est très vite mise à mal par l'état quelque peu préoccupant d'Akane
...
Comme toujours, il nous tarde déjà de lire la suite du manga My Love Story With Yamada-Kun at LVL 999. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le tome 7 ne dispose, malheureusement, pas encore de date de sortie.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement 6 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site
.
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