Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 Tomes 1, 2 et 3, avis et découverte

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Synopsis
Le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, de Mashiro et est à retrouver dans la collection XOXO chez Mana Books. Celui-ci nous raconte l'histoire d'Akane, qui se fait larguer par son petit-ami, alors qu'elle avait commencé les jeux video pour lui faire plaisir. Ayant le cœur brisé et mal en point moralement, la jeune femme raconte cela à un autre joueur de sa guilde, nommé Yamada, sur le jeu vidéo qu'ils ont en commun, Forest of Savior. Toutefois, ce dernier semble indifférent tant à ses histoires qu'à Akane elle même...
Que ce soit sur le jeu ou bien dans la vie réelle, Akane et Yamada ne peuvent s'éviter. D'ailleurs, dans le premier volume, Akane se rend à un événement autour de Forest of Savior et y rencontre Yamada. Elle a alors l'idée de le faire passer pour son copain actuel afin de rendre jaloux son ex-petit ami, qui est lui-même présent, et ce, en compagnie de sa nouvelle copine. Par la suite, et notamment dans le deuxième tome, Akane va faire la rencontre des autres membres de la guilde, dans la vie réelle, pour les connaître davantage. C'est ainsi, et plus précisément dans le troisième tome, que la relation entre Akane et Yamada prend un tantinet plus d'ampleur, d'autant plus que le jeune homme se montre bienveillant envers elle et n'hésite pas à l'aider. Cependant, Yamada semble encore avoir quelques réserves, notamment en raison de son passé.
L'avis de la rédaction
Le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 est une petite bouffée d'air frais et dispose d'une histoire franchement sympathique à découvrir. Akane, la protagoniste, séduit par sa personnalité attachante, mêlant une pointe de naïveté à une joie de vivre certaine. À l'inverse, Akane intrigue par son caractère réservé et énigmatique. Heureusement, certains flashbacks éclairent une partie de sa personnalité, permettant de mieux le comprendre, bien que le mystère autour de ce dernier ne soit pas totalement dissipé à la fin du troisième tome, laissant encore des zones d'ombre.
En ce qui concerne le rythme, le scénario de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 est bien structuré. Chaque page nous donne envie d'approfondir la lecture, tant pour savoir comment Akane va se lier d'amitié avec les autres membres de la guilde que pour suivre l'évolution de sa romance avec Yamada. Pour autant, les trois premiers tomes ne font pas durer le suspense plus que de raison, ce qui est franchement appréciable. Comprenez par là que nous avonsle droit à quelques cases laissant entrevoir la naissance des sentiments chez l'un comme chez l'autre. Le tout étant amené avec beaucoup de douceur et de mignonnerie. My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 propose, de ce fait, une histoire qui réchauffe le cœur.
D'ailleurs, le jeu auquel jouent Akane et Yamada-kun, soit Forest of Savior, adopte un style très chibi. Nous sommes ainsi loin d'un MMORPG compétitif et tourné vers le gain de niveau, comme c'est le cas dans Shangri-La Frontier ou encore Sword Art Online, qui mettent en avant une direction artistique fantastique et réaliste. Ici, le jeu vidéo est un prétexte et un outil narratif, plutôt que le sujet central. Forest of Savior n'est donc convoqué qu'à certains endroits, et cela est amplement suffisant.
L'aspect graphique de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 met très bien en avant la douceur du scénario raconté. En effet, la mise en page est plutôt aérée et les cases ne sont pas trop surchargées d'informations (dialogues ou autres). Il y a également un beau jeu de contraste, qui n'est pas marqué outre mesure, avec notamment quelques effets grisés et de petites touches de noir par-ci par-là. Les expressions faciales, et plus précisément celles d'Akane, donnent, d'ailleurs, un côté très mignon et charmant à l'ensemble.
Pour finir, mentionnons les jaquettes des tomes My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 qui se veulent très colorées et très plaisantes visuellement. La première de couverture met en avant Akane et Yamada (en tout cas pour les trois premiers tomes) tandis que la quatrième de couverture propose, bien évidemment, un résumé mais aussi quelques symboles représentant la dimension vidéoludique. C'est très joli et d'une belle fraîcheur.
Le Manga
Scénariste : Mashiro
Dessinateur : Mashiro
Éditeur : (fr) Mana Books
Type : Romance (collection XOXO chez Mana Books)
Format : 130 x 180 mm
Pages : 192 pages par tome
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books. Actuellement, seulement trois tomes sont disponibles et àun prix individuel de 7,95 €.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story WithYamada-Kun at LVL 999, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site.
L'Animé
My Story With Yamada-kun at LVL 999 s'est invité sur nos écrans et dispose, ainsi, d'un animé, produit par le studio Madhouse. De ce fait, celles et ceux qui le désirent peuvent, en complément, regarder l'animé Mon histoire d'amour avec Yamada à Lv999 (nom dans la langue de Molière) sur la plateforme Crunchyroll. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 13 épisodes, d'une durée de 23 minutes chacun, sont disponibles. La note moyenne de Mon histoire d'amour avec Yamada à Lv999 est de 4.9 sur ladite plateforme.
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