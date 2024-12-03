Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 Tomes 1, 2 et 3, avis et découverte



le 03 décembre 2024 à 09h30 Publié par Clémence Usseglio le 03 décembre 2024 à 09h30

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.