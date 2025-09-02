Luca, vétérinaire draconique Tome 4 est disponible : La révélation tant attendue est enfin là



le 02 septembre 2025 à 16h00 Publié par Clémence Usseglio le 02 septembre 2025 à 16h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 du manga Luca, vétérinaire draconique qui est disponible à l'achat.