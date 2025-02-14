Luca, vétérinaire draconique : Le tome 3 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 du manga Luca, vétérinaire draconique qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Luca, vétérinaire draconique, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Luca, vétérinaire draconique, avis et découverte »
.
Synopsis et Avis du Tome 3
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Luca, vétérinaire draconique, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Dans le tome 3 du manga Luca, vétérinaire draconique, nous retrouvons notre jeune héroïne à l'Institut supérieur des sciences draconiques, Kogniel. Luca, ou Luciana de son nom complet, participe à une course de dragons volants contre les première année de cavalerie
.
Notre protagoniste doit, dès lors, affronter Sölvi, le champion dudit département, et son dragon, Frosti.
Malheureusement, la course est très vite écourtée car le dragon Frosti se blesse gravement et se brise une aile lors d'une manœuvre difficile. Si Luca tente de venir en aide à son rival et son compagnon ailée, elle se retrouve très vite confrontée à son passé
, et plus précisément à celui de son père, Guidéor, qui est jugé comme un traitre. En effet, Sölvi refuse son aide à cause de son lien de parenté avec Guidéor. Pour autant, la protagoniste du manga de Yuna Hirasawa n'en démordra pas et compte bien aider Frosti et Sölvi, quoi qu'il en coûte. Faisant preuve d'une véritable détermination et d'une bonté extrême, Luca trouve une solution pour sauver le dragon
: une opération chirurgicale importante et quelque peu expérimentale, qui ne sera pas de tout repos.
Avis
Ce troisième tome du manga Luca, vétérinaire draconique est d'une véritable beauté narrative
: depuis les premières pages de l'œuvre, l'héroïne se bat contre les actes passés et considérés comme mauvais de son père, alors qu'aucune véritable preuve n'accable réellement ce dernier. Et cela est toujours le cas dans ce troisième volume, qui affirme de nouveau la volonté et la ténacité de Luca à sauver coûte que coûte les dragons blessés qui croisent son chemin, et ce, malgré l'adversité
.Ce tome 3 du manga de Yuna Hirasawa concentre son histoire au sein de l'Institut de Kogniel, et cela n'est pas pour nous déplaire
. En effet, en centralisant son propos dans un seul lieu, ce volume permet de dénouer certaines relations entre Luca et les autres élèves, qui se méfient grandement d'elle. Nous pensons, notamment, à Gilla ou encore à Sölvi, qui est ici introduit pour la première fois.
De plus, ce nouveau tome épaissit davantage le mystère autour du Professeur Siegfried, qui semble avoir un lien avec le père de Luca, sans pour autant nous donner de véritables réponses
. En espérant que le prochain volume nous en apportera davantage, afin de mieux comprendre les enjeux entourant ce personnage clé.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 3 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Luca, vétérinaire draconique
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres du premier tome, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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