Luca, vétérinaire draconique : Le tome 3 est à présent disponible



le 14 février 2025 à 17h00 Publié par Clémence Usseglio le 14 février 2025 à 17h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 du manga Luca, vétérinaire draconique qui est disponible à l'achat.