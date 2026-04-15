Assassin's Creed Forgotten Temple : Le tome 7, avec beaucoup d'action, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Assassin's Creed Forgotten Temple, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Assassin's Creed Forgotten Temple, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 7
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Assassin's Creed Forgotten Temple, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le Tome 7 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple démarre sur les chapeaux de roue : à la suite des événements du précédent volume, Noa (le protagoniste dans le présent), qui est accompagné par madame Sei, est pourchassé par la Confrérie des Assassins. La course-poursuite, qui est plutôt musclée, bascule très vite vers un affrontement mettant en scène Noa ainsi que Nathan
, un antagoniste charismatique semblant avoir d'importantes informations concernant notre cher héros. Fort heureusement, Noa parvient à s'en sortir, notamment grâce aux réminiscences de son ancêtre, Edward Kenway, et son temps passé dans l'Animus.
D'ailleurs, dans la seconde moitié de ce volume, le lecteur retrouve l'Assassin pirate. Lui-aussi n'est pas en bonne posture : son navire se fait très rapidement attaqué, tandis que son équipage tente de résister aux nombreux assauts
. Parvenant tant bien que mal à survivre, Edward Kenway doit néanmoins faire face à un nouveau dilemme, impliquant l'un de ses alliés et potentiel responsable de l'assassinat du précédent gouverneur général. Une question qui est très vite mise en suspens, car Kenway découvre rapidement qu'une personne proche de lui porte l'artefact de ceux qui étaient là avant
.
Avis
La structure du septième volume du manga Assassin's Creed Forgotten Temple est captivante
: nous avons une partie centrée sur Noa, et une deuxième sur Edward Kenway. Si le jeune homme était un tantinet en retrait jusqu'à présent, Noa a le droit à des séquences très intéressantes ici, qui montrent sa combativité et sa ténacité. Celles axées sur Edward Kenway sont tout aussi pertinentes et apportent de nouveaux éléments narratifs. Cette construction dichotomique de ce nouveau volume permet, dès lors, de faire avancer les choses du côté des deux protagonistes
.
D'ailleurs, ce tome 7 met grandement l'accent sur l'action
. Nous avons ainsi le droit à plusieurs affrontements, se déroulant aussi bien sur terre que sur mer, ainsi que dans le présent et dans le passé. Il y a, dès lors, moins de dialogues, mais ceux présents sont pertinents et efficaces d'un point de vue narratif
. Soulignons également que ces deux parties, qui se veulent complémentaires, sont distinguées l'une de l'autre grâce à une palette de couleurs maîtrisée : le bleu est majoritaire dans les séquences avec Noa, alors que l'orange domine dans les parties avec Edward Kenway. Les illustrations de TABII sont, d'ailleurs, toujours une merveille
, tant le chara-design des personnages est intéressant et les jeux de lumière réussis.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, Mana Books n'a pas encore dévoilé la date de sortie du tome 8 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple, mais il va très certainement falloir patienter quelques mois.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Assassin's Creed Forgotten Temple
, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement sept tomes sont disponibles et à un prix individuel de 12 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Assassin's Creed Forgotten Temple
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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