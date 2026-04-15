Assassin's Creed Forgotten Temple : Le tome 7, avec beaucoup d'action, est à présent disponible



le 15 avril 2026 à 09h46 Publié par Clémence Usseglio le 15 avril 2026 à 09h46

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple qui est disponible à l'achat.