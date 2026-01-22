Assassin's Creed Forgotten Temple : Le tome 6, avec de nouvelles alliances, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 6 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Assassin's Creed Forgotten Temple, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Assassin's Creed Forgotten Temple, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 6
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Assassin's Creed Forgotten Temple, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple avait laissé les lecteurs au beau milieu d'un moment d'action décisif
: Edward Kenway a infiltré la maison de jeux flottante de maître Sun, afin de mettre la main sur le fameux journal de bord de Hendrick. Une situation devenue quelque peu ardue, en raison de la présence de Saito Shimazu.Dans ce nouveau volume du manga Assassin's Creed Forgotten Temple, nous revenons donc à ce moment fort, et plus précisément après la révélation de l'identité réelle de Saito Shimazu
. Ainsi, dès les premières pages, le manga nous en dit un peu plus sur ce personnage, qui était encore très mystérieux et qui va décider de s'allier à Edward Kenway.
Bien que le protagoniste ait trouvé une nouvelle alliée, les choses se compliquent alors que la Confrérie des Assassins de l'Empire Ming et la flotte de Madame Li entrent en jeu
. Ces derniers forment, d'ailleurs, une nouvelle alliance, qui risque bien de mettre des bâtons dans les roues d'Edward Kenway. Les forces se consolident donc chacune de leur côté, alors que le périple du célèbre pirate avance.Ce nouveau tome est également l'occasion de retrouver Noa Kim
, qui est plongé dans l'Animus et qui a passé un pacte avec Abstergo. Malheureusement, ces passages dans l'Animus l'ont marqué... et même hanté. Mais, nous ne vous en dirons pas plus pour vous laisser la surprise.
Avis
Si le tome 5 du manga Assassin's Creed Forgotten Temple était déjà très bon, grâce à sa construction narrative et ses séquences d'action, ce sixième volume est dans la même lignée et donc tout aussi plaisant à lire
. Le premier pan du manga offre des moments musclés entre les différentes forces en place et surtout des dessins très dynamiques. Sur ce point, soulignons que le jeu des couleurs et des contrastes est toujours autant maîtrisé. Cela insuffle beaucoup de vie aux pages et rend la lecture d'autant plus appréciable
.
Par la suite, le tome 6 se centre davantage sur l'aspect un peu plus « politique », en nous montrant les diverses alliances en cours. Nous avons, d'ailleurs, grandement apprécié la partie sur Saito Shimazu
, qui apporte un réel plus à l'histoire et surtout à la construction du personnage, qui apparaissait auparavant comme un antagoniste de poids. De la même manière, Noa Kim revient également sur le devant de la scène, alors que son histoire se développe davantage et soupèse de nouvelles interrogations.
Ainsi, grâce à sa structure narrative et aux illustrations très réussies de TABII, le volume 6 du manga d'Assassin's Creed Forgotten Temple fait grandement avancer l'intrigue, sans pour autant oublier d'implanter des séquences d'action et sans verser à outrance dans le verbeux
.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga Assassin's Creed Forgotten Temple
, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement six tomes sont disponibles et à un prix individuel de 12 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Assassin's Creed Forgotten Temple
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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