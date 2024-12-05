Manga : Assassin's Creed: Forgotten Temple, avis et découverte

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Synopsis
Avant tout, précisons qu'Assassin's Creed: Forgotten Temple est, à la base, un webtoon (2023) de Redice Studio que Mana Books a adapté en version papier. Le premier volume est, pour rappel, sorti au début du mois de septembre 2024 dans nos librairies. Ceci étant dit, plongeons au cœur de cette nouvelle expérience centrée sur la licence Assassin's Creed.
L'histoire du manga Assassin's Creed: Forgotten Temple se place après les événements racontés dans le jeu vidéo Assassin's Creed IV: Black Flag, soit en 1725, et met en scène le très célèbre Edward Kenway en Asie. Si les premières pages de ce tome débutent in medias res, les suivantes posent le contexte de cette nouvelle production mangaesque, basée sur l'univers d'Ubisoft, et permettent de mieux saisir les enjeux scénaristiques.
Après avoir utilisé les services de test généalogique du laboratoire de recherche en génétique Abstergo, le jeune Noa Kim a remporté un concours et est donc invité à se rendre à Macao. Néanmoins, là-bas, le voyage vire très rapidement au cauchemar : Noa Kim se fait kidnapper par Abstergo et est très vite plongé dans l'Animus afin d'incarner Edward Kenway.
Le protagoniste doit alors se mettre à la recherche d'informations concernant les ruines abandonnées du royaume Khmer, qui étaient autrefois une « cité perdue ». Néanmoins, cette quête attira l'attention sur Edward Kenway, qui se verra pourchassé par une faction japonaise, dont les membres ressemblent à des ninjas (à en juger par leur tenue et équipements).
L'avis de la rédaction
Si l'objectif principal d'Edward Kenway/Noa Kim dans le premier volume du manga Assassin's Creed: Forgotten Temple est simple à comprendre, le scénario est un peu décousu, aux premiers abords. Cela est notamment dû à la présence de flashbacks et des deux temporalités (celle de Noa et celle d'Edward), qui se rejoignent, fort heureusement, assez rapidement. Toutefois, après quelques pages, l'ensemble devient un peu plus clair et compréhensible.
Ce premier volume propose un point de vue plutôt intéressant via Noa Kim : ce dernier a une véritable présence à travers Edward Kenway et ses pensées influent sur le déroulement. Comprenez par là qu'à un moment donné, Noa tente d'imposer sa volonté et ses connaissances. Cela cause, d'ailleurs, une anomalie et une désynchronisation brutale. Un instant qui permet à Noa de s'affirmer et surtout de passer un marché avec Abstergo : en incarnant Edward Kenway, il compte bien en savoir plus à propos de sa famille.
En ce qui concerne les visuels, nous avons trouvé que les illustrations, signées de la main de Tabii, se rapprochent davantage d'un style bande-dessinées/comics, mais possèdent tout de même un aspect typique des mangas. Un mélange qui fonctionne plutôt bien ici. Notons, d'ailleurs, que l'entièreté de l'ouvrage profite d'une belle coloration, qui met bien en valeur les personnages ainsi que les ambiances. De plus, certains effets, notamment ceux en lien avec l'Animus et Noa, sont très bien réalisés. L'utilisation du papier glacé, qui manque ici, aurait été un grand plus pour l'œuvre.
Avec son lot de moments d'action, soulignés par une grande variété d'onomatopées, le rythme du premier tome d'Assassin's Creed: Forgotten Temple se veut soutenu. Au fil des 216 pages, nous nous sommes pris au jeu d'Edward Kenway et de Noa Kim et il nous tarde de connaître la suite des événements. En espérant que l'histoire sera dense et riche en actions.
Le manga Assassin's Creed: Forgotten Temple est disponible en grand format, soit en 150 x 210 mm, et profite d'une certaine souplesse, facilitant la lecture. Cependant, comparé aux mangas habituels, qui adoptent une forme plus petite et surtout plus légère, Assassin's Creed: Forgotten Temple demande de bien se positionner et de bien placer ses doigts sur l'ouvrage pour ne pas ressentir trop de fatigue, et ce, trop rapidement. Un élément un tantinet négatif qui est inhérent au format lui-même, comme vous l'aurez compris. Mentionnons, pour finir, la jaquette de ce premier volume qui est du plus bel effet. Celle-ci montre Edward Kenway, encapuchonné (tel un assassin) avec la lame secrète, et propose du violet comme couleur prédominante, pour un rendu magnifique.
Le Manga
Scénariste : ARC
Dessinateur : Tabii
Éditeur : (fr) Mana Books
Type : Jeux vidéo (collection PIXEL de chez Mana Books)
Format : 150 x 210 mm (Webtoon)
Pages : 216 pages
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books. Actuellement, seulement un tome est disponible et àun prix individuel de 12 €. Le prochain tome est prévu pour le 02/01/2025.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Assassin's Creed: Forgotten Temple, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site.
Jeux vidéo
La licence vidéoludique Assassin's Creed, d'Ubisoft, détient de nombreux titres, qui se sont rendus disponibles au fil des ans, et ce, sur différentes plateformes de jeu. Nous ne vous détaillerons pas chacun des jeux Assassin's Creed. Toutefois, voici la liste complète des opus principaux (certains ne figurent donc pas ci-dessous) de la franchise Assassin's Creed, avec leur date de parution et dans l'ordre chronologique :
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