Un nouveau jeu Mafia serait dans les tuyaux

Carina Conti, l'actrice derrière Isabella Torrisi dans Mafia: The Old Country, a laissé entendre qu'une suite aurait déjà reçu le feu vert. Une annonce qui confirme que la saga n'a pas dit son dernier mot.
Le retour de Mafia cette année avec The Old Country semble avoir porté ses fruits
. Malgré des critiques mitigées de la part du public, le jeu aurait été suffisamment convaincant pour que 2K commande un nouvel épisode. L'information provient de Carina Conti, interprète d'Isabella Torrisi, qui a lâché quelques confidences lors d'un live Twitch.
Une suite confirmée en coulisses
En invitée sur le stream de bubbly_nuggets_
, Carina Conti a affirmé que le prochain Mafia est déjà en développement
. Elle a également rappelé que, bien que chaque jeu fonctionne comme une aventure indépendante, les intrigues de la saga s'entrecroisent subtilement
, formant un univers cohérent.
Reste à savoir si ce nouvel opus sera une suite directe de Mafia: The Old Country
, ce qui serait une première dans l'histoire de la franchise, ou un récit inédit avec de nouveaux personnages.
Quel format pour ce prochain Mafia ?
La grande question est de savoir si Hangar 13 choisira de poursuivre dans la veine narrative et linéaire, comme les deux premiers épisodes et The Old Country, ou s'il retentera de séduire les joueurs avec un format plus ouvert, comme Mafia III. Le dernier titre s'était positionné comme une expérience narrative d'une cinquantaine d'euros, concentrée sur l'histoire d'Enzo Favara et sur la reconstitution de la Sicile du début du XXe siècle
.
Un succès modeste mais suffisant
Avec un pic d'environ 35 000 joueurs simultanés sur Steam
, certains pensaient que The Old Country avait peiné à s'imposer. Pourtant, la décision de lancer un nouvel épisode prouve que 2K reste confiant dans la licence
. Hangar 13 continue d'ailleurs à soutenir le titre avec des mises à jour régulières corrigeant bugs, interface et intelligence artificielle des ennemis.
Un travail d'entretien qui montre la volonté de prolonger la durée de vie du jeu
tout en préparant le terrain pour l'avenir de la saga. Pour rappel, Mafia: The Old Country
est disponible sur PC
, PlayStation 5
et Xbox Series
. Pour le moment, il n'est pas accessible via le Game Pass
. Vous pouvez retrouver le nombre de chapitre disponible pour finir l'aventure
. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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