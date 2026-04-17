Mafia: The Old Country : De nouveaux projets en préparation pour la saga ?

Take-Two pourrait bien proposer aux joueurs d'autres aventures dans l'univers de Mafia. Des rumeurs suggèrent que deux autres projets seraient en développement, dont la suite de Mafia: The Old Country.
Plutôt bien reçu par la critique tant que par les joueurs, Mafia: The Old Country
a offert une histoire prenante aux allures de film tourné au cœur de la Sicile. Si vous n'avez pas encore découvert cette aventure qui tranche radicalement avec ce qui était proposé dans Mafia III, vous pouvez retrouver notre test du titre juste en dessous.
Un mois seulement après sa sortie, des rumeurs évoquant un nouvel opus de Mafia
ont commencé à se répandre en ligne. S'il était difficile de savoir si elles parlaient à ce moment-là de la suite de The Old Country, une nouvelle rumeur sous-entend qu'il n'y aurait pas un, mais deux projets sur la table
.
Le remake de Mafia II et la suite de Mafia: The Old Country en chantier dans les locaux de Hangar 13 ?
Celle-ci a été partagée par MafiaGameVideos dans une vidéo publiée le 16 avril 2026 sur sa chaîne YouTube. Dans celle-ci, il suggère qu'une suite de Mafia: The Old Country serait actuellement en cours de développement
, mais aussi un remake de Mafia II. Selon lui, ce projet serait bien réel car des développeurs du studio Hangar 13 auraient été vus en train d'enregistrer le son d'armes
provenant de ce titre sorti en 2010.
Plus loin dans la vidéo, le créateur de contenus cite le directeur de jeu de The Old Country, Alex Cox. Ce dernier aurait qualifié le jeu de « soft reboot »
et de « début d'une nouvelle série de jeux de Mafia ».
Avec un remake, la franchise pourrait revenir sur le devant de la scène en tentant de séduire les vétérans mais aussi les joueurs qui ont découvert Mafia avec The Old Country.
Des rumeurs qui n'ont pas encore été officialisées
Cependant, comme toutes les rumeurs, celles-ci sont à considérer comme hypothétiques tant que Take-Two n'a pas annoncé ou officialisé
l'un des deux jeux. Malgré tout, la communauté espère secrètement que ces théories soient vraies car l'opus The Old Country a été bien reçu. D'autant que d'autres déclarations suggèrent que la licence a encore des histoires à nous raconter. Mais pour cela, il va falloir encore patienter et croiser les doigts.
En attendant, rappelons que Mafia: The Old Country est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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