Mafia: The Old Country : MàJ du 28 août 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes en français de la mise à jour déployée le 28 août 2025 sur Mafia: The Old Country.
Les développeurs de chez Hangar 13 ont déployé, le jeudi 28 août 2025, une toute nouvelle mise à jour sur Mafia: The Old Country
. Comme vous vous en doutez, celle-ci n'introduit pas de nouveautés sur le titre mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses, tout en apportant quelques améliorations.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 28 août 2025 de Mafia: The Old Country
.
Patch notes de la mise à jour du 28 août 2025 de Mafia: The Old Country
Gameplay
- Correction de divers cas où les personnages compagnons tels que Luca, Cesare et d'autres ne réalisaient pas les actions requises, bloquant ainsi la progression. Si vous rencontrez ce problème, recharger votre dernier point de contrôle devrait le résoudre.
- Effectuer une élimination sur un garde spécifique n'est plus requis pour compléter l'objectif dans l'Entrepôt des Douanes au Chapitre 3 si le joueur parvient à l'éviter.
- Correction de cas signalés de collisions invisibles présentes à des endroits indésirables.
- Correction de cas signalés de couvertures de combat manquantes ou mal placées.
- Améliorations générales du temps de réaction, du cheminement et du comportement de l'IA ennemie.
- Améliorations générales du cheminement, de l'animation et du comportement des PNJ alliés et neutres.
- Divers correctifs et améliorations de gameplay.
Visuels
- Correction de problèmes signalés de ghosting durant certaines cinématiques lors de l'utilisation de l'upscaling.
- Améliorations visuelles des cinématiques sur les écrans ultra-larges.
- Amélioration du comportement des cheveux dans diverses cinématiques où un scintillement pouvait parfois être observé.
- Améliorations visuelles concernant l'éclairage, les effets visuels, le popping et le clipping dans plusieurs cinématiques.
- Divers correctifs et améliorations visuels.
Interface
- Correction d'un problème signalé faisant revenir l'arrière-plan du menu principal à son état initial lors du démarrage d'une nouvelle partie après avoir terminé l'histoire une première fois.
- Amélioration de la fonctionnalité du HUD contextuel.
- Correction de plusieurs cas signalés de sous-titres manquants dans le jeu, toutes langues confondues.
- Divers correctifs et améliorations d'interface.
Audio
- Correction de plusieurs cas signalés où l'audio (musique, ambiance, voix-off) ne se jouait pas au cours du jeu.
- Correction de plusieurs cas signalés de décalages entre le son et les sous-titres dans tout le jeu.
Animations
- Correction de plusieurs problèmes signalés de popping d'animation, de déformations ou de désalignements.
- Correction de plusieurs cas signalés où Enzo ou des PNJ restaient bloqués dans des états d'animation.
- Correction de plusieurs cas signalés d'animations incorrectes durant les conversations.
- Divers correctifs et améliorations liés aux animations.
Localisation
- Correction de la note « Accord de protection » qui contenait des mots répétés.
- Correction d'incohérences signalées dans les traductions dans toutes les langues.
Plateformes
- PlayStation 5 :
- Diverses améliorations de stabilité lors de l'utilisation sur PlayStation 5.
- Xbox Series :
- Diverses améliorations de stabilité lors de l'utilisation sur Xbox Series X.
- Diverses améliorations visuelles et de stabilité lors de l'utilisation sur Xbox Series S.
- Steam :
- Correction d'un problème signalé où la génération d'images DLSS cessait de fonctionner de manière aléatoire pendant le jeu, nécessitant un redémarrage.
- Diverses améliorations de stabilité et de performance pour la version PC.
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