Durée de vie de Mafia: The Old Country : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations sur la durée de vie de Mafia: The Old Country et le nombre d'heures nécessaires pour terminer l'histoire principale ou atteindre le 100 %.
Développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, Mafia: The Old Country
replonge les joueurs au cœur de la Sicile du début du XXe siècle, avec un récit centré sur l'ascension d'Enzo au sein de la famille Torrisi. Beaucoup se demandent combien d'heures il faut pour boucler cette aventure et si le contenu proposé justifie son prix attractif. Voici toutes les estimations selon votre style de jeu concernant la durée de vie de Mafia: The Old Country
.
Durée de vie de Mafia: The Old Country
La durée de vie de Mafia: The Old Country
dépend directement de votre façon de jouer, du niveau de difficulté choisi et de votre intérêt pour les activités annexes. Le jeu est construit autour d'une quinzaine de missions principales, offrant une expérience scénarisée et linéaire.
Combien d'heures pour finir Mafia: The Old Country ?
Voici les estimations selon vos objectifs :
- Terminer uniquement l'histoire principale → Environ 10 à 14 heures.
- Finir l'histoire et réaliser quelques missions annexes → Entre 15 et 18 heures.
- Compléter le jeu à 100 % (collectibles, succès, défis) → Environ 25 heures.
Ces durées moyennes correspondent aux retours de joueurs et aux indications de Hangar 13, qui visait une expérience proche de Mafia: Definitive Edition
et Mafia II
. Un jeu qui ne demande pas énormément de temps pour être terminé, même à 100 %, dans le but que les joueurs terminent l'histoire et ne laissent pas le jeu de côté.
Pourquoi une durée plus courte que Mafia III ?
Contrairement à Mafia III
, qui misait sur un monde ouvert étendu, Mafia: The Old Country
privilégie un récit concentré, une atmosphère travaillée et un rythme soutenu. Cette approche permet de maintenir l'immersion sans contenu superflu, tout en offrant un scénario riche en rebondissements.
Pour rappel, Mafia: The Old Country
est disponible sur PC
, PlayStation 5
et Xbox Series
. Pour le moment, il n'est pas accessible via le Game Pass
. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
- Édition Deluxe → 30,59 € au lieu de 60 €, soit 49 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 35,49 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction.
- Édition Deluxe → 38,79 € au lieu de 60 €, soit 35 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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