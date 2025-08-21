Mafia: The Old Country : Les mods de nudité déjà supprimés

L'éditeur Take-Two a demandé le retrait de plusieurs mods pour Mafia: The Old Country, dont deux qui dénudent le personnage principal féminin, Isabella Torrisi. Nexus Mods a obtempéré.
Le succès de Mafia: The Old Country
s'accompagne, comme souvent, de créations issues de la communauté. Mais toutes ne plaisent pas à l'éditeur. Récemment, Take-Two Interactive
a envoyé une demande officielle à Nexus Mods afin de supprimer deux mods controversés qui mettaient en scène Isabella Torrisi, l'héroïne du jeu, dans des versions entièrement dénudées.
Des mods jugés inappropriés
Les contenus supprimés, intitulés Nude Isabella
et Extended Textures for Nude Isabella
, avaient été créés par un moddeur connu sous le pseudonyme norskpl
. Selon les informations rapportées par PC Gamer
, ces mods s'appuyaient sur le modèle 3D d'Isabella utilisé lors de ses scènes d'amour dans le jeu. Si Take-Two a exigé leur retrait, les autres créations de norskpl restent disponibles. Celles-ci incluent des mods cosmétiques qui permettent d'incarner différents personnages issus de la saga Mafia, sans nudité explicite.
Isabella Torrisi n'est pas un simple personnage secondaire. Elle est la fille du Don Torrisi
, et est proche d'Enzo. Mais nous ne vous en disons pas plus pour ne pas vous spoiler si vous n'avez pas encore joué à ce jeu. Ces mods dénudés, en exploitant ce personnage, ont ainsi accentué la controverse, Take-Two jugeant qu'ils allaient à l'encontre de l'image qu'il souhaite maintenir autour de la licence.
Un retrait pas forcément définitif
Si Nexus Mods a accédé à la demande de Take-Two, il n'est pas certain que ce soit la fin de l'affaire. Comme souvent dans la scène du modding, de nouvelles versions pourraient réapparaître sur d'autres plateformes ou sites moins stricts
. Pour l'éditeur, ce retrait agit donc davantage comme une mesure de visibilité que comme une suppression définitive.
Un futur mode Free Ride annoncé
En parallèle de cette actualité, le studio Hangar 13 a confirmé qu'un futur patch ajoutera un mode Free Ride
. Contrairement au système actuel, cette fonctionnalité permettra une exploration libre et plus immersive de la campagne sicilienne en dehors du scénario principal. Une nouveauté qui devrait séduire les joueurs désireux de profiter du monde de Mafia: The Old Country
sans les contraintes de la narration linéaire.
Pour rappel, Mafia: The Old Country
est disponible sur PC
, PlayStation 5
et Xbox Series
. Pour le moment, il n'est pas accessible via le Game Pass
. Vous pouvez retrouver le nombre de chapitre disponible pour finir l'aventure
. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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