Mafia The Old Country transforme l'expérience avec un DLC gratuit exceptionnel

Le succès surprise de 2025 continue de gâter ses joueurs avec une générosité rare. Hangar 13 déploie une mise à jour gratuite massive pour Mafia: The Old Country, incluant un mode exploration libre, une vue subjective et de nombreux ajouts cosmétiques.
Le succès commercial et critique de Mafia: The Old Country
en 2025 a surpris bon nombre d'observateurs, notamment grâce à son positionnement tarifaire agressif et sa narration intimiste. Aujourd'hui, les développeurs remercient leur communauté avec un déploiement de contenu particulièrement riche et surtout gratuit.
Le mode Circulation Libre débarque enfin
C'était sans doute la fonctionnalité la plus réclamée par les joueurs de la première heure. Dès ce jeudi 20 novembre, une mise à jour gratuite permettra d'accéder au mode Circulation Libre
. Contrairement à la structure très linéaire de l'histoire principale, ce mode offre aux joueurs la possibilité d'explorer la carte de la Sicile du début du XXe siècle sans contrainte narrative
. Ce n'est pas seulement une promenade de santé, car le studio a intégré de véritables activités pour dynamiser cette exploration.
Les joueurs pourront désormais participer à des courses de voitures et de chevaux, ainsi qu'à des défis de combat inédits. Ces ajouts ne sont pas anecdotiques puisqu'ils permettent de débloquer une monnaie in-game. Cette devise servira à acquérir un arsenal étendu comprenant trois nouvelles armes à feu, quatre couteaux, ainsi que deux nouveaux véhicules. De plus, 16 tenues inédites et trois breloques viendront enrichir la garde-robe du protagoniste, utilisables ensuite dans le mode histoire.
Immersion totale et nostalgie cinématographique
L'autre grand apport de ce DLC concerne l'immersion. Hangar 13 introduit une option de conduite en vue subjective
. Cette fonctionnalité permet d'admirer le travail d'orfèvre réalisé sur les intérieurs des véhicules d'époque et les animations du tableau de bord. Pour les amateurs de photographie virtuelle, un mode photo complet fait également son apparition
, permettant de capturer les paysages italiens sous tous les angles.
Un hommage aux classiques du cinéma
Pour aller encore plus loin dans l'ambiance, les développeurs ajoutent un mode Noir et Blanc
, appliquant un filtre granuleux rappelant les films de gangsters de l'âge d'or. Une option pour modifier la météo à la volée et un nouveau mode de difficulté plus exigeant viennent parachever ce tableau.
À une époque où les DLC sont légion, voir Mafia: The Old Country offrir une telle densité de contenu post-lancement gratuitement est une excellente nouvelle pour la pérennité du titre
.
Pour rappel, Mafia: The Old Country
est disponible sur PC
, PlayStation 5
et Xbox Series
. Pour le moment, il n'est pas accessible via le Game Pass
. Vous pouvez retrouver le nombre de chapitre disponible pour finir l'aventure
. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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commentaire (1)
Un grand merci à Hangar 13 qui a tout compris. Une histoire ni trop longue ni trop courte, et quelques ajouts par la suite pour faire revenir les joueurs, sans chercher à en faire trop pour tirer sur la corde. Résultat, on est contents et on achètera le prochain mafia