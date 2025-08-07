De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de Mafia: The Old Country dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, Mafia: The Old Country
est le quatrième opus de la saga Mafia, mais se déroule bien avant le premier épisode. Il ne prendra pas non plus place aux États-Unis, comme les trois premiers, mais en Sicile, en Italie, pour un retour aux sources qui se veut double : dans le gameplay, mais aussi dans l'histoire.
C'est ainsi que ce Mafia: The Old Country est très attendu des joueurs
depuis son annonce, il y a environ un an. Toutefois, comme souvent lorsqu'une telle sortie arrive, plusieurs questions l'accompagnent, notamment au sujet de sa disponibilité. S'il sort sur PC, PS5 et Xbox Series, Mafia: The Old Country arrive-t-il dans le Game Pass ?
Mafia: The Old Country est-il dans le Game Pass ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, déçue de savoir que Mafia: The Old Country n'est pas dans le Game Pass, lors de sa sortie et des mois qui suivent. Le titre ne sera pas disponible dans le catalogue du service de Microsoft pour le moment.
Il faudra donc obligatoirement l'acheter pour jouer à Mafia: The Old Country, ce qui n'est pas plus mal pour soutenir les développeurs et leur travail, et faire perdurer la licence Mafia encore un peu plus longtemps. D'ailleurs, cet opus, contrairement au troisième, ne sera pas un monde ouvert, mais une expérience plus linéaire, et moins longue, pour encourager les joueurs à terminer l'histoire, et surtout ne pas passer à côté de quelque chose d'important, ce qui arrive souvent dans les jeux massifs.
Une sortie plus tard dans le Game Pass
Néanmoins, il est fort possible pour que Mafia: The Old Country intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass
. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent régulièrement dans le fameux service de Microsoft, et ce, tous les mois pour être plus précis. En sachant que les précédents épisodes ont été, à un moment, disponible via le Game Pass, nul doute que d'ici quelques mois, voire années, Mafia: The Old Country y soit également proposé.
Mafia: The Old Country est sorti ce 8 août 2025 sur PC (voir les configurations PC
), PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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