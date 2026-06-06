Mafia The Old Country annonce une extension massive avec le retour du légendaire Don Salieri

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2026 à 00h46
Lors du Summer Game Fest, 2K et Hangar 13 ont créé la surprise en dévoilant Homme d'honneur, la première extension de Mafia The Old Country. Prévue pour l'été 2026, elle promet de plonger les joueurs dans les jeunes années d'un antagoniste culte.
Mafia The Old Country annonce une extension massive avec le retour du légendaire Don Salieri

L'univers impitoyable de la pègre sicilienne s'apprête à s'étendre de manière significative. À l'occasion du Summer Game Fest, les studios 2K et Hangar 13 ont révélé que l'aventure de Mafia: The Old Country allait être prolongée avec un DLC. Cette extension, baptisée Homme d'honneur arrivera le 14 août 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, pour le premier anniversaire du jeu. Cette annonce a particulièrement retenu l'attention des passionnés de la licence, car elle signe le retour d'une figure emblématique de la saga.

Le retour d'un visage familier en Sicile

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Cette nouvelle aventure nous ramène en Sicile, durant l'hiver glacial de l'année 1905. Le protagoniste, Enzo Favara, a récemment fait ses preuves en tant que soldat de confiance pour la redoutable famille mafieuse des Torrisi. À peine deux mois après son initiation, le Don lui confie une mission d'une importance capitale. Accompagné de Cesare, Enzo doit prêter main-forte à Ennio Salieri. Ce nom résonne fortement auprès des amateurs de la série, puisqu'il s'agit du futur Don de la famille Salieri et de l'antagoniste principal du premier Mafia. Récemment libéré de prison, Salieri est déterminé à récupérer son dû par tous les moyens nécessaires.

Plongé dans les bas-fonds instables de la Valle Dorata, Enzo va découvrir un monde où la loyauté est constamment mise à l'épreuve. Chaque dette doit être payée dans le sang et chaque décision entraîne des conséquences irréversibles pour l'avenir de notre héros dans cette pègre volatile.

Des nouveautés de gameplay et une intégration fluide

L'histoire d'Enzo s'enrichit de deux chapitres inédits qui exploreront une période méconnue de son ascension au sein de la mafia. Les développeurs ont confirmé que cette extension ne se contentera pas de prolonger la narration. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux environnements somptueux, manier des armes inédites, conduire de nouveaux véhicules d'époque et équiper des charmes exclusifs.

Miniature vidéo

Au-delà de la trame scénarisée, les développeurs n'ont pas oublié les amateurs d'exploration libre. Le très apprécié mode Free Ride va bénéficier d'une mise à jour majeure. Les joueurs auront l'opportunité de faire équipe directement avec Salieri pour amasser un maximum de richesses.

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Prévu pour le 14 août, cette extension permettra de se replonger dans l'excellent Mafia: The Old Country pour quelques heures. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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