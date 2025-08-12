Mafia: The Old Country : Combien de chapitres sont disponibles ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2025 à 17h13
Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur Mafia: The Old Country, le nouvel épisode de la saga Mafia.
Mafia: The Old Country : Combien de chapitres sont disponibles ?
Après une trilogie qui aura marqué les joueurs, la saga Mafia revient avec un prequel, nommé The Old Country qui plonge les joueurs en Sicile. Développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, le succès est au rendez-vous, puisque les développeurs ont fait le choix de revenir à ce qui avait fait le succès de la franchise. De fait, de nombreuses personnes se sont lancées ou comptent se plonger dans les aventures d'Enzo Favara. Certaines d'entre elles s'interrogent, d'ailleurs, à propos du nombre de chapitres disponibles dans Mafia: The Old Country.

Nombre de chapitres dans Mafia: The Old Country

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Avoir des informations au sujet du nombre total de chapitres d'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir et si la fin se rapproche. La communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.

Dans le cas qui nous intéresse ici, sachez que Mafia: The Old Country propose 14 chapitres au total (en plus du prologue). Un chiffre logique par rapport aux deux premiers épisodes qui en proposaient respectivement 20 et 15. 
  • Nombre de chapitres dans Mafia: The Old Country → 14.
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Liste des chapitres de Mafia: The Old Country

Prologue → Tremori
Chapitre 1 → Famiglia
Chapitre 2 → Palio
Chapitre 3 → Pizzu
Chapitre 4 → Il Barone
Chapitre 5 → Vendetta D'Onore
Chapitre 6 → La Difesa Siciliana
Chapitre 7 → Spirito Sportivo
Chapitre 8 → Disgrazia
Chapitre 9 → Industria
Chapitre 10 → La Festa
Chapitre 11 → Mattanza
Chapitre 12 → La Forza Del Destino
Chapitre 13 → Capiregime
Chapitre 14 → La Merica

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Tout cela promet une aventure complète, avec une durée de vie relativement abordable, loin du monde ouvert de Mafia 3 qui aura repoussé pas mal de joueurs.

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Pour rappel, Mafia: The Old Country est disponible sur PCPlayStation 5 et Xbox Series. Pour le moment, il n'est pas accessible via le Game Pass. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 30,59 € au lieu de 60 €, soit 49 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 38,79 € au lieu de 60 €, soit 35 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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