Mafia: The Old Country : Combien de chapitres sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur Mafia: The Old Country, le nouvel épisode de la saga Mafia.
Après une trilogie qui aura marqué les joueurs, la saga Mafia revient avec un prequel, nommé The Old Country qui plonge les joueurs en Sicile. Développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, le succès est au rendez-vous, puisque les développeurs ont fait le choix de revenir à ce qui avait fait le succès de la franchise. De fait, de nombreuses personnes se sont lancées ou comptent se plonger dans les aventures d'Enzo Favara. Certaines d'entre elles s'interrogent, d'ailleurs, à propos du nombre de chapitres disponibles dans Mafia: The Old Country
.
Nombre de chapitres dans Mafia: The Old Country
Avoir des informations au sujet du nombre total de chapitres
d'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir et si la fin se rapproche. La communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.
Dans le cas qui nous intéresse ici, sachez que Mafia: The Old Country propose 14 chapitres au total
(en plus du prologue). Un chiffre logique par rapport aux deux premiers épisodes qui en proposaient respectivement 20 et 15.
- Nombre de chapitres dans Mafia: The Old Country → 14.
Liste des chapitres de Mafia: The Old Country
Prologue
→ TremoriChapitre 1
→ FamigliaChapitre 2
→ PalioChapitre 3
→ PizzuChapitre 4
→ Il BaroneChapitre 5
→ Vendetta D'OnoreChapitre 6
→ La Difesa SicilianaChapitre 7
→ Spirito SportivoChapitre 8
→ DisgraziaChapitre 9
→ IndustriaChapitre 10
→ La FestaChapitre 11
→ MattanzaChapitre 12
→ La Forza Del DestinoChapitre 13
→ CapiregimeChapitre 14
→ La Merica
Tout cela promet une aventure complète, avec une durée de vie
relativement abordable, loin du monde ouvert de Mafia 3 qui aura repoussé pas mal de joueurs.
Pour rappel, Mafia: The Old Country
est disponible sur PC
, PlayStation 5
et Xbox Series
. Pour le moment, il n'est pas accessible via le Game Pass
. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
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- Xbox Series
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