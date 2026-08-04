Mafia: The Old Country montre son DLC à 10 jours de sa sortie

Les studios 2K et Hangar 13 préparent le terrain pour la sortie imminente de l'extension Homme d'honneur de Mafia: The Old Country. Prévu pour le 14 août, ce contenu inédit promet de replonger les joueurs dans les racines de la pègre sicilienne avec des figures emblématiques.

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de crime organisé virtuel. Les équipes de 2K et Hangar 13 viennent tout juste de lever le voile sur les premières images de gameplay de l'extension très attendue de Mafia: The Old Country, sobrement baptisée Homme d'honneur. Attendu pour le 14 août prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, ce nouveau contenu s'annonce particulièrement riche. Josh Zammit, directeur du design chez Hangar 13, a détaillé les nouveautés qui attendent les joueurs dans un billet de blog officiel, promettant une plongée encore plus profonde dans les rouages de la mafia sicilienne.

Un retour aux sources avec deux chapitres narratifs inédits

L'attrait principal de cette extension réside indéniablement dans son apport scénaristique. Le DLC Homme d'honneur intègre deux chapitres narratifs flambant neufs qui se concentrent sur les premiers pas d'Enzo Favara. Ce dernier vient tout juste de prêter allégeance à la redoutable famille criminelle Torrisi, marquant le début de son ascension dans le milieu. Mais la véritable surprise pour les vétérans de la licence est le partenaire qui lui est assigné. Enzo fera en effet équipe avec Ennio Salieri, un nom qui résonne fortement auprès de la communauté.

Les joueurs de la première heure reconnaîtront immédiatement le célèbre Don Salieri, figure tutélaire et parrain impitoyable du tout premier jeu Mafia. Cette extension offre une opportunité de découvrir une version plus jeune et fougueuse de ce personnage emblématique, bien avant qu'il ne décide d'émigrer vers l'Amérique pour y bâtir son empire. Cette exploration des origines de Salieri devrait apporter un éclairage nouveau sur les motivations et le caractère de l'un des antagonistes les plus mémorables de l'histoire du jeu vidéo.

Un mode Circulation libre largement enrichi

Au-delà de la trame principale, Hangar 13 n'a pas oublié les amateurs d'exploration et de défis annexes. Le mode Circulation libre bénéficie d'une mise à jour massive avec l'intégration de contenu inédit. Les joueurs pourront désormais accepter des contrats et des missions directement confiés par le jeune Salieri. Ces défis variés mettront à l'épreuve les compétences des joueurs à travers des courses poursuites haletantes, des affrontements armés intenses et des séquences d'infiltration exigeantes.

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Pour motiver les troupes, les développeurs ont prévu un système de récompenses généreux. En venant à bout de ces missions corsées, les joueurs auront l'opportunité de débloquer un arsenal de nouveautés. Le vestiaire s'agrandit avec de nouvelles tenues élégantes, tandis que le garage accueille des véhicules inédits et de nouvelles montures pour arpenter les routes siciliennes.

Enfin, de puissantes armes et des breloques exclusives viendront parfaire l'équipement d'Enzo, lui permettant de faire face aux menaces grandissantes qui pèsent sur la famille Torrisi.

Rendez-vous le 14 août donc, pour découvrir cette nouvelle histoire et se replonger dans l'excellent Mafia: The Old Country. En attendant, vous pouvez consulter notre test. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :