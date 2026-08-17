Les créateurs de Mafia refusent toute comparaison avec GTA

Depuis plus de vingt ans, la franchise Mafia est systématiquement comparée à Grand Theft Auto. Pourtant, les développeurs de Hangar 13 rejettent fermement cette rivalité. Selon eux, les deux sagas ont pris des chemins radicalement différents, privilégiant une narration linéaire pour l'une et un bac à sable pour l'autre.

La comparaison entre la franchise Mafia et Grand Theft Auto est aussi vieille que les séries elles-mêmes. Tout a commencé en 2002, lorsque le premier volet de Mafia est sorti un an seulement après le raz-de-marée GTA 3. Près d'un quart de siècle plus tard, à l'approche de la sortie de Mafia: The Old Country l'année dernière, le spectre de Rockstar a de nouveau plané sur le studio Hangar 13. Pendant un temps, il semblait même que le jeu d'action historique allait devoir affronter le colossal GTA 6. Heureusement pour les développeurs, le report du titre de Rockstar leur a permis d'éviter une confrontation directe. Mais cette rivalité a-t-elle un réel impact sur les décisions du studio ?

Une rivalité née sur internet

Le président de Hangar 13, Nick Baynes, est catégorique sur le sujet. Lors d'une récente entrevue avec IGN retraçant l'histoire de la franchise, il a fermement écarté l'idée que le mastodonte de Rockstar puisse dicter la stratégie de ses équipes.

Je pense que, très sincèrement, le studio suit sa propre voie. Ce sujet n'est absolument jamais abordé dans nos conversations, que ce soit comme point de référence ou pour orienter notre stratégie. C'est avant tout un phénomène propre à internet.

Le dirigeant va même jusqu'à éviter de prononcer le nom de GTA 6, illustrant sa volonté de détacher définitivement son œuvre de ces comparaisons persistantes. Sur les réseaux sociaux, les véritables amateurs de la saga prennent d'ailleurs régulièrement la défense de Hangar 13, rappelant que les deux licences ne partagent finalement que des thématiques criminelles, des armes à feu et des véhicules.

















Des philosophies de conception opposées

Si GTA est devenu le roi incontesté du bac à sable chaotique et de la satire de la société américaine, Mafia s'est forgé une identité autour du drame mafieux sombre, rappelant des œuvres cinématographiques comme Les Affranchis. La seule tentative de s'écarter de la formule qui a fait le succès de la franchise en s'ouvrant au monde ouvert a d'ailleurs été un semi-échec, avec Mafia III qui aura déçu. La franchise excelle lorsqu'elle reste concentrée, linéaire et narrative.

Alex Cox, le réalisateur de Mafia: The Old Country, résume parfaitement cette divergence qui s'est accentuée avec le temps. Selon lui, si les jeux sortis au début des années 2000 présentaient des mécaniques similaires, l'évolution de l'industrie a poussé chaque studio à se spécialiser.

Mafia a toujours mis davantage l'accent sur sa narration linéaire par rapport aux expériences de type bac à sable, domaine dans lequel Rockstar est le meilleur de l'industrie. Les jeux ne sont fondamentalement pas si similaires, si ce n'est qu'ils partagent un thème commun.

Le succès d'une formule maîtrisée

Le modèle économique et la portée des deux franchises confirment cette séparation. Alors que GTA 6 s'annonce comme une expérience massive, vendue à un prix élevé et conçue pour durer une décennie, Mafia: The Old Country a fait le choix judicieux d'une aventure plus condensée, proposée à un tarif plus abordable lors de son lancement. Cette stratégie a porté ses fruits, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, considérant le titre comme un véritable succès, tandis que les joueurs, l'ont eux apprécié.

L'avenir de la série semble donc assuré et un cinquième opus est très probablement en préparation chez Hangar 13 (peut-être Mafia IV ?), en espérant que le studio capitalise sur ce qu'il sait faire.

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